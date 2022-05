Nella giornata di venerdì 29 aprile 2022 si sono concluse le elezioni per la nomina del nuovo presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, avvenute nelle 131 sedi territoriali italiane. Con una maggioranza del 53% dei voti, pari a settanta ordini professionali nazionali, è stato eletto Elbano de Nuccio napoletano di nascita, alla guida dell'ordine professionale di Bari e a capo della lista "Dialogo, ascolto e concretezza", che basa il proprio programma su tutti i temi più spinosi della professione a partire dalle specializzazioni per arrivare ai rapporti con il legislatore e l’amministrazione finanziaria.

Il candidato avversario di de Nuccio, Vincenzo Moretta, (a capo dell'ordine professionale di Napoli), con la lista "Innovare per competere", nonostante la rimonta avvenuta in diverse aree del paese, nelle ultime giornate di votazioni, non è riuscito a superare il suo diretto avversario e a ottenere la maggioranza assoluta.

Chi è il nuovo presidente del Consiglio dell'ODCEC

Elbano de Nuccio è Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti nel campo della consulenza aziendale, contabile, fiscale e finanziaria per società private e pubbliche.

Nato a Napoli il 18 febbraio 1970, trasferitosi fin da subito a Bari, si è laureato presso l'Università del capoluogo pugliese nel 1992, presso la facoltà di Economia e Commercio in Economia Aziendale, è Ricercatore Universitario dell'Università LUM Jean Monnet e docente universitario di discipline Economico - Aziendali.

Iscritto nel 1993 all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (ORDEC) di Bari, al n° 1226 sez. A, con studio professionale a Bari, ne ha assunto la presidenza dell'ordine professionale nel quadriennio 2017 - 2020.

E' inoltre iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice dal 1993 e all’Albo dei Periti dal 1996 entrambi tenuti presso il Tribunale di Bari, svolge consulenza in materia di diritto tributario, fallimentare, societario e contenzioso fiscale nonché consulenze nel campo della fiscalità internazionale.

Dal 1994 ricopre incarichi di Revisore Legale in diverse società di capitali ed è Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo in diverse società di capitali ed enti non commerciali.

È inoltre componente della Commissione Deontologica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nonché Techincal Advisor presso l'IFAC organizzazione mondiale della professione-contabile con sede a New York (USA).

Sbloccata l'empasse

Si conclude così, con l'elezione di Elbano de Nuccio, la vicenda della nomina del nuovo presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, dopo le difficoltà riscontrate dovute alla sospensione delle elezioni a causa del Covid-19 e ai successivi ricorsi giudiziari che avevano rallentato la partenza del processo elettorale.

Con le dimissioni del ex presidente uscente, Massimo Miani e la conseguente nomina da parte del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, dei tre commissari straordinari, Maria Rachele Vigani, Rosario Giorgio Costa e Paolo Giuliano, si è potuto procedere a far ripartire l'iter per rieleggere il nuovo presidente, che ha visto come ultimo atto, le votazione di ieri (29 aprile).

Dichiarazioni ufficiale del neo presidente

Le dichiarazioni del neo eletto, raccolte dal quotidiano economico ItaliaOggi sono state: "Ringrazio i partecipanti alle elezioni, chi ha votato per noi e anche chi ha scelto la lista "Moretta". Cercheremo di essere all'altezza di chi ci ha dato fiducia e di conquistare l'apprezzamento di tutti". Ha poi continuato de Nuccio, parlando di una categoria, quella dei commercialisti, che "è viva. E vuole essere parte del cambiamento nel Paese".