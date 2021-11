In distribuzione in questi giorni alle famiglie dei Comuni di Bracciano, Anguillara, Trevignano, Canale Monterano, Oriolo Romano e Bassano Romano la Guida al compostaggio Domestico.

Si tratta di una pratica mira a trasformare il rifiuto organico in una risorsa portando alla creazione con gli scarti organici di un fertilizzante di qualità con il quale concimare le piante di casa e il proprio orto. L'iniziativa nasce nell'ambito del Progetto ComLoc, ideato sotto l'egida dell'Associazione Italiana Compostaggio e con il finanziamento della Regione Lazio.

Il progetto vede come capofila il Comune di Bracciano.

Guida al compostaggio domestico per ridurre la propria impronta ambientale

La Guida al Compostaggio Domestico insegna i segreti per realizzare in casa un ammendante di qualità, mettendo in atto una pratica che costituisce la soluzione per la gestione dell'umido meno costosa dal punto di vista economico oltre che più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Compostare in casa vuol dire infatti limitare i costosi viaggi di camion verso grande impianti industriali di compostaggio a vantaggio dell'atmosfera oltre che delle casse comunali. I cittadini "compostatori" potranno inoltre avvalersi, dopo l'iscrizione ad un apposito Albo dei Compostatori Comunali, di sgravi sulle tariffe.

Cosa introdurre per un compost di qualità

Per fare un buon compostaggio è necessario sapere cosa introdurre nella compostiera che funge da vero e proprio laboratorio naturale per la trasformazione dell'umido di casa in un buon fertilizzante. Ed è al riguardo che la Guida al compostaggio domestico in distribuzione nei comuni del comprensorio sabatino si rileva di estrema utilità.

Seguendo passo passo i consigli della Guida sarà più facile riconvertirsi alla pratica del compostaggio fai da te.

Dal punto di vista dei materiali organici da introdurre, i compostiera la Guida del Progetto ComLoc indica verdura, frutta ma anche fiori recisi e piante appassite. Vanno bene anche fondi di caffè oltre ai filtri del té.

Ok anche per il pane ammuffito o secco. Chi ha il giardino può mettere in compostiera anche foglie, erba tagliata, piccoli rami, trucioli e scarti dell'orto.

Il Progetto ComLoc coinvolge 58mila abitanti in sei Comuni

I cittadini coinvolti nel Progetto ComLoc, complessivamente circa 58mila, possono rivolgersi al proprio Comune per ottenere la Guida al Compostaggio Domestico che fornisce ulteriori informazioni sulle modalità da seguire. Compostare significa attuare un recupero di materia senza dare luogo a combustioni di sorta dannose per l'Ambiente e l'atmosfera.

Si tratta di un processo esclusivamente naturale per restituire al suolo sostanze nutritive importanti, utili a produzioni agricole di qualità anche nel singolo orto di casa. Per una volta è importante, come si dice, "guardare solo al proprio orticello".