La Giornata dell'Ambiente, che si celebra il 5 giugno, quest'anno pone particolare attenzione alla necessità di una complessiva riduzione del volume di rifiuti prodotti.

Tra le categorie di rifiuti più dannosi per l'ambiente ci sono i Raee, ossia i rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici. Lavatrici, frigoriferi, elettrodomestici in generale, ma anche pc e smartphone appartengono a tale categoria. Così come apparecchi TV, radio o semplici lampade da tavolo. I materiali che li compongono sono altamente inquinanti, difficili da smaltire ed estremamente costosi.

La loro corretta gestione consente un impatto positivo sia sull'ambiente sia sull'economia.

I dati sui Raee

I rifiuti elettronici provengono sia da un utilizzo domestico, sia da quello professionale. Una recente indagine resa nota dal consorzio che ne gestisce il recupero, evidenzia che in Italia se ne recuperano circa 6 kg/anno per abitante. L'Unione Europea invece indica come obiettivo di arrivare almeno a 10 kg/anno per abitante.

Solo dal settore domestico, riciclando 1000 tonnellate annue di rifiuti elettronici si possono ottenere 900 tonnellate di materie prime da poter riutilizzare. Plastica, vetro, rame ed altri metalli. Senza contare i materiali che compongono processori, display e batterie.

I benefici economici

Negli ultimi tempi i prezzi delle materie prime sono aumentati in modo esponenziale. La guerra in Ucraina ha accentuato questa tendenza.

La Giornata per l'ambiente rende probabilmente necessaria una duplice riflessione: a livello nazionale e a livello individuale. Gestire correttamente la filiera dei Raee consente di recuperare materie prime senza doverle riacquistare, con ovvie ricadute economiche positive sull'economia nazionale.

Ma anche il consumatore finale dovrebbe fare una riflessione importante, dato che acquistare prodotti rigenerati è vantaggioso anche per il singolo. Si tratta di prodotti assemblati con pezzi e materiali recuperati, riqualificati e riusati. Le prestazioni sono analoghe a quelle degli apparecchi nuovi, ma il prezzo finale è decisamente minore.

La Giornata dell'ambiente: la sostenibilità

La sostenibilità a 360° è un'ulteriore riflessione da fare per la Giornata dell'ambiente di quest'anno. Diminuire l'immissione di CO2 in atmosfera è imperativo in questa fase storica.

Gestire correttamente i Raee consente di diminuire di parecchie tonnellate la CO2 emessa, nonché di risparmiare ingenti quantità di energia per la produzione di nuove apparecchiature.

Per i consumatori è quindi utile informarsi circa il corretto smaltimento dei Raee. Quelli di piccole dimensioni vengono solitamente raccolti presso i negozianti che li vendono. I grandi elettrodomestici sono asportati dal venditore che consegna il nuovo a domicilio. Ogni Comune ha inoltre, in molti casi, luoghi e modalità di raccolta ben definiti, che possono essere utili in tal senso.