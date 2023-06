Questo giovedì 8 giugno, ricorre in tutti i paesi del mondo la Giornata Mondiale degli Oceani. L'idea alla base dell'iniziativa è quella di mettere al centro l'importanza per l'ambiente della salvaguardia delle acque, che sono una delle principali fonti di sussistenza del pianeta.

8 Giugno 2023, giornata Mondiale degli Oceani

La Giornata mondiale degli Oceani si celebra l'8 giugno di ogni anno. Si tratta di un’idea nata durante l’Earth Summit del 1992 a Rio de Janeiro, che poi è stata istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite a partire dal 2008.

Definiti anche il "polmone blu" della Terra, gli oceani ci forniscono la metà dell’ossigeno che respiriamo, assorbono un terzo dell’anidride carbonica che viene prodotta nel mondo, ci garantiscono cibo salutare e sono tra le principali fonti del sostentamento terrestre. Eppure, spesso non vengono rispettati quanto meritano. Proprio per ricordare a tutti la loro importanza viene celebrata questa giornata. Ogni anno viene scelto il tema di fondo, e per il 2023 è quello di quest’anno è Planet Ocean: tides are changing (Pianeta Oceano: le maree stanno cambiando).

Campagne e iniziative

Anche per quest'anno sono state promosse varie iniziative e campagne che invitano a riflettere e ad agire per difendere gli oceani.

A Milano questa settimana (dall'8 al 12 giugno) si tiene l'evento Ocean Week, organizzato dall'organizzazione no-profit One Ocean Foundation con il patrocinio del Comune di Milano, della Regione Lombardia, della Marina Militare e con la collaborazione dell’Intergovernmental Oceanographic Commission UNESCO. Tra conferenze, summit e divulgazioni di esperti sarà spiegata l'urgenza della difesa dell'ecosistema marino.

Sempre negli stessi giorni a Golfo Aranci è stato organizzato il Festivalmar dalla onlus Worldrise, attivissima nel campo dell'Ambiente e fondata dalla biologa marina Mariasole Bianco. Gli approfondimenti e le attività di divertimento sono gratuite e aperte a tutti, con eventi e mostre sia nell'acqua che fuori.

L'intervento delle organizzazioni mondiali

La Giornata Mondiale degli Oceani è sentita da parte delle grandi organizzazioni internazionali, che partecipano da sempre attraverso campagne di sensibilizzazione e azioni concrete. Il WWF ha intitolato il suo nuovo report "SOS Mare Fuori", ovvero l'oceano che è il mare più lontano dagli occhi. L'obiettivo è quello di far riflettere sull'importanza del polmone blu per la salute e per il benessere che tra traffico marittimo, pesca insostenibile e inquinamento è in pericolo. Un approfondimento riguarda anche il Mediterraneo che sta cambiando ed è la sesta zona di accumulo dei rifiuti plastici al mondo, per cui vengono minacciate la sua flora e la sua fauna.

Anche l'ONU si impegna a favore della salvaguardia degli oceani, e ha scelto come slogan per il 2023 "Pianeta Oceano: le maree stanno cambiando".

Inoltre è prevista una mostra celebrativa a New York che ospita anche un concorso fotografico.