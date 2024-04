Oggi, 22 aprile, è la Giornata Mondiale della Terra che è la più grande manifestazione dedicata all'ambiente. Per la prima volta è stata celebrata negli Stati Uniti nel 1970 a seguito di un disastro ambientale provocato da dieci milioni di litri di petrolio fuoriusciti da una piattaforma petrolifera.

Il fine principale di questa giornata dedicata alla Terra è quello di spronare tutti ad essere parte attiva per il rispetto e la salvaguardia dell'Ambiente che è messo a dura prova dall'inquinamento provocato dall'uomo. Oltre 192 i paesi interessati da questa celebrazione e un miliardo le persone coinvolte nelle iniziative.

Il tema della Giornata Mondiale della Terra 2024

Il tema della Giornata Mondiale della Terra 2024 è "Planet vs Plastics", uno slogan che ha come finalità quella di ridurre la produzione mondiale della plastica. Un numero bassissimo è la percentuale della plastica riciclata: il 9%. L'obiettivo è quello di ridurre del 60% la produzione di tutte le plastiche entro il 2040 in modo che l'inquinamento da essa provocato sia diminuito più della metà. Fondamentale è agire subito per far sì che si ponga fine al problema ambientale legato alla plastica in modo da salvaguardare la salute di chi abita la Terra ha detto Kathleen Rogers, presidente di Earthday.org.

Gli eventi nel mondo e in Italia dedicati all'ambiente ed alla sua salvaguardia

Tra le iniziative protagoniste c'è la campagna mondiale “The Great Global Cleanup”: tantissimi volontari prestano la loro attività in modo gratuito per liberare l'ambiente da rifiuti ed inquinamento da plastica. Questo è il sesto anno che questa importante iniziativa ha luogo in varie parti del mondo.

Sono oltre 600 gli eventi previsti in Italia dedicati all'ambiente ed alla sua salvaguardia: eventi didattici, sportivi, musicali, culturali. Il più importante evento italiano è stato organizzato da Earth Day Italia e da Movimento dei Focolarile cui celebrazioni ufficiali si sono tenute dal 18 al 21 aprile presso il Villaggio per la Terra a Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio a Roma.

Sul tema dell'inquinamento, il 22 aprile, al Piccolo Teatro Strehler ci sarà un altro evento sul tema dell'inquinamento organizzato da vari sindaci di importanti città del nord Italia.

I festeggiamenti a Londra per l'Earth Day, strade chiuse a New York, a Manila in bici

Un convegno di quattro giorni è stato organizzato a Londra in occasione dell'Earth Day che ha avuto - dal 18 al 21 aprile - come tema principale la crisi climatica. Mostre ed incontri durante i quali il problema ambientale è stato affrontato in modo interattivo ed interessante per i partecipanti. Circa 900 sono stati gli studenti provenienti da tutta la città di Londra che nel primo giorno hanno preso parte a seminari sull'ambiente finalizzati a catturare l'interesse e spronare all'attività di salvaguardia ambientale i giovani.

Il 20 aprile a New York la circolazione stradale è stata fermata per spronare tutti alla salvaguardia dell'ambiente rinunciando alle automobili. A Manila, ieri domenica 21 aprile, moltissime persone si sono spostate utilizzando la bicicletta e facendo a meno dell'auto.

Il messaggio dell'Onu

Il messaggio dell'Onu è molto eloquente e non ha bisogno di spiegazioni per comprenderlo: “Dobbiamo agire subito per proteggere la nostra salute, le nostre famiglie e l’ambiente per costruire un futuro più equo, più verde e più solidale”.

Si registrano 1,45 gradi in più rispetto all'era preindustriale e i risultati deleteri sono riscontrabili in un clima "impazzito" i cui effetti sono: temperature molto alte, tempeste tropicali, nevicate insolite, scarsità di piogge oppure alluvioni, grandinate frequenti.