A Napoli, la spiaggia della Rotonda Diaz è nuovamente pienamente accessibile a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con difficoltà motorie. L'area è stata meticolosamente attrezzata con una pedana che facilita l'accesso e il movimento sulla sabbia, oltre alla speciale sedia 'Job', progettata per rendere l'ingresso in acqua più agevole e sicuro. L'iniziativa, che mira a promuovere un modello di città sempre più inclusivo, è stata presentata il 6 giugno 2026.

La gestione complessiva della spiaggia e di tutte le sue attrezzature è stata affidata alla cooperativa Medihospes.

Questa si occuperà non solo della manutenzione, ma anche di garantire la costante presenza di due operatori socio-sanitari. Tali professionisti forniranno un supporto qualificato agli utenti, contribuendo significativamente a migliorare la qualità e l'efficacia del servizio offerto. La spiaggia sarà inoltre completamente dotata di ombrelloni, sedie a sdraio, sedie regista, docce e servizi igienici, assicurando così un'accoglienza completa e confortevole, come già sperimentato con successo nella scorsa stagione.

Un impegno sinergico per l'inclusione

Questa importante iniziativa è il frutto di un lavoro sinergico e di una stretta collaborazione tra l'assessorato alle Politiche Sociali e l'assessorato alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli.

In particolare, il Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale e il Servizio Tutela del Mare hanno operato congiuntamente per assicurare anche per il 2026 la piena fruibilità della spiaggia senza barriere architettoniche. L'azione ha ricevuto il sostegno anche dell'assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, a testimonianza di un impegno condiviso volto a promuovere un modello di città sempre più accessibile, inclusivo e attento ai bisogni di tutti i suoi residenti e visitatori.

Mappatella Beach: dotazioni all'avanguardia e continuità

La spiaggia della Rotonda Diaz, affettuosamente conosciuta anche come Mappatella Beach, vanta già da diverse stagioni l'installazione di pedane dedicate che permettono alle sedie a rotelle di raggiungere agevolmente la battigia.

Tra le dotazioni fisse si annoverano ombrelloni con appositi supporti, docce, servizi igienici e una fontanina. Per un'ulteriore comodità e riservatezza, vengono installati anche bagni chimici riservati e una passerella specificamente pensata per facilitare l'accesso delle persone con disabilità. Questi interventi sono stati resi possibili grazie al costante impegno del Comune di Napoli e della I Municipalità, garantendo che la spiaggia sia effettivamente e concretamente alla portata di tutti, consolidando il suo ruolo di spazio pubblico inclusivo.