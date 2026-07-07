L'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa, sta mostrando segnali di una possibile attenuazione della sua attività. Il tremore vulcanico, un indicatore cruciale dell'energia che risale nei condotti interni del vulcano, ha registrato un netto calo, attestandosi su valori medio-bassi. Questa significativa riduzione è stata rilevata attraverso il costante monitoraggio condotto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo di Catania.

Il tremore vulcanico è un parametro fondamentale per gli esperti, poiché la sua intensità e localizzazione forniscono indicazioni sull'evoluzione dell'attività eruttiva.

La recente diminuzione dei valori suggerisce una riduzione dell'energia interna del vulcano, un dato che viene attentamente analizzato dagli specialisti.

Attenuazione dell'attività e scenari futuri

La flessione dei valori del tremore è interpretata come un possibile segnale di attenuazione dell'attività vulcanica attualmente in corso. Tuttavia, gli esperti dell'Osservatorio Etneo di Catania mantengono un approccio cauto, sottolineando che tale fenomeno necessita di essere confermato da osservazioni dirette sul campo, le quali, al momento, risultano limitate. Nonostante questa promettente riduzione dell'energia e del tremore, l'imprevedibilità del vulcano non consente di escludere categoricamente una ripresa dell'attività in futuro.

La situazione è pertanto costantemente sotto osservazione.

Monitoraggio costante e impatto operativo

L'attività dell'Etna è oggetto di un monitoraggio continuo e approfondito da parte dell'INGV, Osservatorio Etneo di Catania. Questo avviene tramite un sofisticato sistema di telecamere di sorveglianza, sia visive che termiche, affiancato dalla presenza di personale specializzato sul campo che raccoglie dati e compie verifiche dirette.

Nelle ultime ore, in particolare, il cratere di Sud-Est ha evidenziato una diminuzione dell'attività esplosiva. Si osserva una debole emissione di cenere, che rimane confinata esclusivamente nell'area sommitale del vulcano, senza dispersione significativa. A seguito di questi sviluppi, l'allerta per il volo, nota come VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), è stata opportunamente abbassata dal livello "rosso" ad "arancione", indicando una minore criticità per il traffico aereo.

È importante sottolineare che, nonostante le dinamiche vulcaniche, l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania ha mantenuto la sua piena operatività, senza subire interruzioni o disagi. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo (come GNSS e clinometrica) non hanno registrato variazioni significative, un ulteriore elemento che conferma una fase di relativa stabilità per l'edificio vulcanico. La vigilanza, tuttavia, rimane massima per cogliere ogni eventuale cambiamento nell'evoluzione del fenomeno.