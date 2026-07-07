La giunta comunale di Torino ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un nuovo parco pubblico attrezzato in via Stradella, all'angolo con corso Venezia, nel quartiere Borgo Vittoria. L'intervento, con un investimento di quasi 540 mila euro, mira a riqualificare un'area da tempo in stato di abbandono, attualmente occupata da parcheggi, banchine di sosta e aree di servizio dismesse, con pavimentazione impermeabile e priva di verde.

Il progetto, condiviso con i cittadini, prevede un arredo urbano che ricorderà Ermanno Robotti e il comandante partigiano Ettore Valli.

Il design richiamerà le scenografie del Dancing dell'architetto futurista Nicola Diulgheroff. L'assessora Chiara Foglietta ha evidenziato che il cantiere, insieme ai lavori in via Stradella e piazza Baldissera, rinnoverà la zona, migliorando viabilità, aree verdi e socialità.

Un parco accessibile e sostenibile

Il nuovo giardino sarà totalmente accessibile e includerà 27 nuovi alberi, portando la superficie permeabile dal 10% al 90%, con copertura vegetale del 70%. Le acque piovane saranno gestite con un rain/dry garden e il recupero della storica bealera di Lucento. Previsto anche il collegamento della rete ciclopedonale (oggi interrotta) e percorsi pedonali con isole fitness accessibili.

L'intervento si inserisce nella Priorità 2 “sostenibilità ambientale” del PN Metro Plus 2021-2027, rispondendo all'azione 2.2.4.1 per la protezione e mitigazione dagli effetti del cambiamento climatico (siccità, inondazioni, incendi, dissesto idrogeologico).

Obiettivo: migliorare vivibilità e fruibilità dello spazio pubblico, favorendo socializzazione e soluzioni basate sulla natura.

Tempistiche e localizzazione

L'avvio del cantiere è previsto con il nuovo anno, con conclusione dei lavori stimata entro il 2027. L'area interessata si trova in via Stradella, nel tratto tra via Chiesa della Salute e corso Venezia, all'interno della Circoscrizione 5 di Torino.