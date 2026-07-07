La terza edizione della Festa delle Alpi – Fête des Alpes si terrà il 25 e 26 luglio 2026 a Pontechianale, nel cuore della Valle Varaita in provincia di Cuneo. L'evento, che si svolgerà ai piedi e sulla vetta del Colle dell'Agnello, celebra l'amicizia italo-francese e rafforza i legami tra le comunità alpine. Questa manifestazione transfrontaliera coinvolge attivamente il Piemonte, la Valle d'Aosta e i dipartimenti francesi di Savoia e Hautes-Alpes, unendo un'area storicamente caratterizzata dalla lingua occitana e da profonde radici comuni.

La scelta di Pontechianale è stata definita da Marco Gallo, assessore allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna di Regione Piemonte, come “profondamente simbolica: una porta naturale tra Italia e Francia”.

Per la Regione Piemonte, la montagna rappresenta una priorità strategica, vista come uno spazio ricco di opportunità, innovazione e sviluppo. Guidata dagli slogan “Stay young, live the mountains” e “Abitare le Alpi, costruire il futuro”, la manifestazione offre un programma variegato che include momenti di riflessione politica e culturale, affiancati da grandi appuntamenti popolari, sportivi e gastronomici, pensati per coinvolgere residenti e visitatori.

Cooperazione transfrontaliera e sviluppo alpino

L'evento rappresenta un'importante occasione per fare il punto sulle politiche di cooperazione transfrontaliera tra il Piemonte e le regioni francesi confinanti. Al centro del dibattito vi sono i fondi strutturali europei e i programmi di cooperazione, con un'attenzione particolare agli strumenti che da anni supportano i territori alpini di confine.

L'obiettivo primario è migliorare la qualità della vita dei residenti e favorire il ripopolamento di queste aree, contrastando lo spopolamento montano.

Leonardo Lotto, assessore agli Affari europei, Innovazione e Pnrr della Valle d’Aosta, ha sottolineato l'importanza di tale iniziativa: “La Festa delle Alpi è un momento di straordinario valore simbolico e concreto per i territori alpini. È l'occasione per riaffermare con forza l'identità comune delle nostre comunità di montagna, che da secoli condividono tradizioni, lingue, economie e relazioni transfrontaliere, rafforzando così il senso di appartenenza e la collaborazione reciproca”.

Progetti infrastrutturali e sicurezza montana

La manifestazione si svolge in un contesto geografico di grande rilevanza, nell’area transfrontaliera tra Pontechianale e il Colle dell’Agnello, che con i suoi 2.748 metri è il terzo valico più alto delle Alpi.

La riuscita dell'evento e lo sviluppo delle infrastrutture locali sono frutto di una stretta collaborazione tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Dipartimento delle Hautes-Alpes e la Comunità di comuni del Guillestrois e del Queyras.

Recentemente, sono stati completati significativi interventi volti al miglioramento della viabilità e alla sicurezza stradale sul versante piemontese, inclusa la creazione di nuovi parcheggi nella zona del colle, per facilitare l'accesso e la fruizione del territorio. A ulteriore dimostrazione dell'impegno per la sicurezza e lo sviluppo, è in corso il progetto Interreg Alcotra Terres Monviso – Ris[K]. Questo progetto, con un budget complessivo di 1,6 milioni di euro, è interamente dedicato alla sicurezza delle infrastrutture di montagna, compresa quella del Colle dell’Agnello.

Il progetto vede la Comunità di Comuni del Guillestrois e del Queyras come capofila, con la partecipazione attiva della Provincia di Cuneo, del Dipartimento delle Hautes-Alpes e della Regione Piemonte, consolidando ulteriormente la cooperazione transfrontaliera per un futuro più sicuro e prospero delle Alpi.