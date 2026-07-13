Legambiente ha inserito il lago di Occhito, un bacino idrico strategico situato tra Molise e Puglia, tra i corpi d'acqua italiani che affrontano una significativa pressione ambientale. Questa allerta emerge dal rapporto annuale "Laghi sotto osservazione 2026", che mette in luce gravi criticità legate sia alla qualità delle acque sia alla complessità degli usi multipli a cui il bacino è sottoposto. Le problematiche segnalate dall'associazione ambientalista riguardano specificamente il bacino molisano, evidenziando la necessità di interventi urgenti.

Dettagli sul Lago di Occhito e la sua importanza

Il lago di Occhito si configura come uno dei più importanti invasi artificiali del Sud Italia, estendendosi su una superficie di circa 13 chilometri quadrati. La sua rilevanza è duplice: da un lato, è una risorsa idrica vitale; dall'altro, è un ecosistema delicato. Il bacino è costantemente soggetto a prelievi idrici consistenti, destinati a soddisfare le esigenze di settori chiave come l'agricoltura, l'industria e l'approvvigionamento idrico civile. Tale pressione antropica, come sottolineato nel rapporto, rischia concretamente di compromettere la qualità dell'acqua e di minacciare la biodiversità locale, un patrimonio naturale di grande valore.

Il documento evidenzia inoltre la persistenza di scarichi eccessivi e l'urgenza di rafforzare i controlli per prevenire e sanzionare gli sversamenti non autorizzati, che contribuiscono al degrado ambientale.

Le gravi criticità ambientali e l'impatto dei cambiamenti climatici

Le criticità ambientali rilevate nel rapporto di Legambiente sono molteplici e interconnesse. Un fattore aggravante è l'abbassamento progressivo del livello delle acque, una conseguenza diretta dei cambiamenti climatici e della gestione delle risorse. Questa diminuzione volumetrica intensifica le problematiche di inquinamento, riducendo la capacità di autodepurazione del lago e concentrando gli agenti inquinanti. Il lago di Occhito, pur essendo cruciale per l'approvvigionamento idrico delle regioni limitrofe, ospita un ricco mosaico di specie animali e vegetali.

La loro sopravvivenza è seriamente minacciata da una gestione non sostenibile delle risorse idriche e dall'inquinamento, che alterano gli habitat naturali e gli equilibri ecologici.

Proposte per la tutela e la gestione sostenibile del bacino

Per contrastare questo scenario, Legambiente raccomanda l'adozione di misure di tutela più stringenti e l'implementazione di una gestione integrata del bacino. Questo approccio richiede il coinvolgimento attivo degli enti locali, delle comunità e dei cittadini, promuovendo una responsabilità condivisa nella salvaguardia del lago. L'associazione sollecita, inoltre, un monitoraggio costante della qualità delle acque, essenziale per valutare l'efficacia delle azioni intraprese e per intervenire tempestivamente.

Infine, si sottolinea l'importanza di campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, per accrescere la consapevolezza sull'importanza vitale della conservazione dei laghi italiani e delle loro risorse.