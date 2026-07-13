È stata inaugurata oggi, 13 luglio 2026, la nuova area verde attrezzata dell’Isola Bianca, un significativo intervento nel cuore del porto di Olbia. Questo spazio, concepito come una piccola oasi urbana, si estende su circa 3.500 metri quadri e mira a diventare un punto di riferimento essenziale per i passeggeri in attesa dell’imbarco e per le famiglie che frequentano assiduamente il viale della Capitaneria.

L’area, precedentemente destinata a spartitraffico, è stata completamente riqualificata dall’Autorità di sistema dei porti della Sardegna. Al suo interno, offre una moderna e sicura area giochi, progettata per essere pienamente accessibile, immersa in un contesto di piante mediterranee che ne arricchiscono l’estetica e la funzionalità.

Completano l’allestimento arredi urbani di design, un sistema di illuminazione dedicata, confortevoli panchine e percorsi pavimentati realizzati con materiali durevoli e sostenibili. La sicurezza è garantita da un avanzato sistema di videosorveglianza e da regolari ronde della security portuale.

A supporto delle esigenze dei visitatori, è stato predisposto anche uno spazio interno di circa 70 metri quadri, ideale per ospitare future attività di ristorazione, la cui gestione avverrà tramite apposita concessione demaniale marittima. La struttura include inoltre 15 posti auto dedicati e un comodo accesso diretto tramite rampa dalla passeggiata della Capitaneria, facilitando ulteriormente la fruizione dell'area.

Una visione strategica per il porto e la città

Questo importante intervento si inserisce in una più ampia visione strategica promossa dall’Autorità di sistema dei porti della Sardegna, che mira a una maggiore apertura del porto alla città. L’obiettivo primario è valorizzare le aree portuali, trasformandole in veri e propri luoghi di interazione, socialità e sviluppo urbano ed economico, capaci di generare valore per l'intera comunità.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Domenico Bagalà, ha sottolineato l'importanza di questa trasformazione, affermando che lo spazio, un tempo meramente funzionale come spartitraffico, è ora diventato funzionale e vivibile. Questa riqualificazione incarna pienamente l’idea di un porto aperto e integrato con il contesto urbano, un modello che favorisce la connessione tra l'infrastruttura portuale e la vita cittadina.

Il ruolo dell’Autorità di sistema dei porti della Sardegna

L’Autorità di sistema dei porti della Sardegna è l’ente preposto alla gestione e al coordinamento dei principali scali marittimi dell’isola, tra cui spicca il porto di Olbia. La sua missione comprende la pianificazione, lo sviluppo e la promozione delle infrastrutture portuali, con una costante attenzione alla sostenibilità ambientale e alla profonda integrazione con il tessuto urbano circostante.

Le molteplici attività dell’Autorità sono orientate a stimolare la crescita economica e sociale delle aree portuali. Questo si traduce nella promozione e realizzazione di progetti volti a migliorare significativamente la fruibilità degli spazi pubblici e a elevare la qualità dei servizi offerti sia ai cittadini residenti che ai numerosi visitatori, consolidando il ruolo del porto come motore di sviluppo e benessere.