Il Molise si posiziona tra le regioni italiane d'eccellenza per la sua notevole capacità di spesa nel settore agricolo. Dati recenti evidenziano l'efficienza con cui la regione ha saputo impiegare in modo significativo i fondi destinati all'agricoltura. Un rapporto ha sottolineato come il Molise abbia raggiunto livelli di spesa tra i più elevati a livello nazionale, distinguendosi per l'ottima gestione dei finanziamenti europei e nazionali volti allo sviluppo rurale.

Il rapporto indica che il Molise ha attuato strategie efficaci per l'accesso e la gestione dei fondi, garantendo un impatto positivo sul tessuto agricolo locale.

L'attenzione si è concentrata sull'innovazione e sul sostegno alle aziende agricole, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese del territorio. Questa capacità di spesa si è tradotta nella realizzazione di progetti che hanno contribuito a rafforzare la competitività del settore e a sostenere l'occupazione nelle aree rurali.

Dettagli sull'utilizzo dei fondi europei

Il rapporto sottolinea che la regione ha raggiunto una percentuale di utilizzo dei fondi superiore alla media nazionale, con un focus sui programmi di sviluppo rurale. Le risorse sono state impiegate per l'ammodernamento delle aziende, la promozione dell'agricoltura sostenibile e il sostegno alle filiere produttive locali.

Questi interventi hanno favorito una crescita equilibrata del comparto agricolo molisano, contribuendo anche alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.

Il contesto del settore agroalimentare molisano

Il sistema agroalimentare regionale è oggetto di monitoraggio costante, come evidenziato nel rapporto "L'Agricoltura nel Molise in cifre 2025" del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA. Il documento, completato a giugno 2025, offre un quadro dettagliato delle dinamiche che caratterizzano il settore agricolo molisano, ribadendo l'importanza delle strategie di spesa e della gestione delle risorse per il rafforzamento dell'economia rurale.