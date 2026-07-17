La Puglia ha subito la perdita di oltre mille ettari di territorio a causa degli incendi che hanno colpito la regione in meno di due mesi. Dal 1° giugno al 17 luglio 2026, sono stati bruciati precisamente 1.041 ettari, come rilevato dai dati provvisori del sistema europeo Effis di Copernicus, che monitora i roghi attraverso le immagini satellitari. Le province di Lecce e della Bat sono state identificate come le più colpite da questa ondata di incendi.

La mappa degli incendi: le province più colpite

L'analisi dettagliata dei dati di Copernicus rivela una distribuzione preoccupante degli incendi sul territorio pugliese.

La provincia di Lecce è quella che ha registrato il maggior numero di ettari bruciati, con un totale di 399. Segue la provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat) con 238 ettari devastati dalle fiamme. Nel Tarantino, gli incendi hanno interessato 212 ettari, mentre nel Foggiano sono stati distrutti 179 ettari. Infine, la provincia di Brindisi ha registrato 13 ettari bruciati. Questi numeri evidenziano l'entità del danno subito dal patrimonio naturale e agricolo della regione.

Danni irreversibili per territorio e biodiversità

Ogni ettaro di terra consumato dal fuoco rappresenta una perdita irreversibile che va ben oltre il mero dato numerico. Le conseguenze degli incendi si traducono in danni profondi per il territorio, la biodiversità e le economie agricole locali.

La vegetazione, le produzioni e l'intero patrimonio ambientale richiederanno decenni per potersi rigenerare completamente. Dietro ogni terreno bruciato si celano produzioni agricole compromesse, alberi distrutti e una biodiversità cancellata, con un impatto significativo sugli agricoltori e sulle comunità rurali.

Cause degli incendi: rifiuti e vegetazione secca

A favorire la propagazione degli incendi, oltre alle condizioni climatiche estreme, concorre l'abbandono incontrollato di rifiuti nelle campagne. Materiali come plastica, pneumatici e sterpaglie lasciati incustoditi nelle aree rurali agiscono da acceleratori, trasformandosi in pericolosi combustibili per le fiamme. La presenza di terreni incolti e di vegetazione secca rende inoltre più difficile il controllo dei roghi, specialmente in presenza di vento e temperature elevate, aumentando esponenzialmente il rischio di diffusione.

Prevenzione e il ruolo cruciale degli agricoltori

È indispensabile intensificare le azioni di prevenzione e potenziare il presidio delle aree rurali. Si rende necessaria una maggiore collaborazione tra istituzioni, Protezione civile, forze dell’ordine, agricoltori e cittadini per una sorveglianza più efficace del territorio. Gli agricoltori, con la loro presenza quotidiana nelle campagne, svolgono un ruolo fondamentale nel segnalare situazioni di degrado, abbandono o potenziale pericolo. La prevenzione passa anche attraverso comportamenti responsabili da parte di chi frequenta boschi e aree verdi: evitare di accendere fuochi vicino alla vegetazione secca, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi e non abbandonare rifiuti sono azioni cruciali.

È altrettanto importante prestare attenzione alla sosta dei veicoli, assicurandosi che marmitte e parti calde non entrino in contatto con erba o sterpaglie. In caso di avvistamento di un incendio o di una colonna di fumo, è fondamentale allontanarsi dall'area e segnalare immediatamente l'accaduto alle autorità competenti.

La difesa delle campagne per il futuro della Puglia

La protezione del territorio pugliese dagli incendi è un impegno che tutela il patrimonio naturale della regione e salvaguarda il futuro economico delle comunità rurali. Il presidio costante degli operatori agricoli deve essere supportato da politiche strutturali, controlli capillari e interventi programmati di prevenzione. Difendere le campagne significa proteggere la ricchezza ambientale e produttiva della Puglia, garantendo la sostenibilità e la resilienza del suo ecosistema e delle sue attività economiche.