Tenute del Cerro, gruppo vitivinicolo tra Umbria e Toscana, ha messo in atto una strategia per difendere i propri vigneti dal caldo estremo, con temperature fino a 38-40 gradi. L'azienda utilizza 150.000 metri cubi d'acqua piovana, raccolta in invasi, e una rete irrigua di 10,6 chilometri. L'obiettivo è prevenire lo stress idrico delle piante e assicurare una maturazione ottimale delle uve.

Gestione idrica di precisione e sostenibilità

Gli impianti di irrigazione di soccorso sono attivi da maggio. L'acqua proviene da invasi con capacità totale di circa 150mila metri cubi, realizzati per raccogliere le precipitazioni.

La rete irrigua della Fattoria del Cerro (Acquaviva di Montepulciano) serve capillarmente gli appezzamenti. L'irrigazione è calibrata sulle effettive necessità delle viti, grazie a centraline meteorologiche che rilevano temperatura, precipitazioni e umidità. I dati, incrociati con suoli e stato fisiologico delle piante, determinano dove e quando attivare gli impianti. L'agronomo Franco Fierli sottolinea che un intervento tempestivo evita danni irreversibili causati dal rallentamento della fotosintesi per il caldo. L'enologo Emanuele Nardi evidenzia che prevenire la sofferenza idrica garantisce una maturazione equilibrata di zuccheri, acidità, aromi e polifenoli. L'amministratore delegato Antonio Donato definisce "invasi, reti irrigue e monitoraggio" come "investimenti per il futuro" che "tutelano la qualità, riducono gli sprechi e rendono le tenute più resilienti" ai cambiamenti climatici.

Sostenibilità ambientale e il ruolo dei lupi

Tenute del Cerro persegue un ampio progetto di sostenibilità ambientale, che include la riduzione dei prodotti chimici e il mantenimento dell'equilibrio faunistico. Il ritorno dei lupi in Umbria e Toscana è un elemento chiave: questi predatori proteggono i vigneti allontanando cinghiali e caprioli, dannosi nella fase vegetativa iniziale. I lupi sono stati avvistati anche di giorno tra le vigne. Gli interventi di irrigazione proseguiranno selettivamente fino alla vendemmia di settembre.