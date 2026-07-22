A Ravello, la rinomata "Città della Musica" nella Costiera amalfitana, l'amministrazione comunale ha avviato un nuovo servizio di monitoraggio ambientale per contrastare l'abbandono incontrollato dei rifiuti. Il progetto prevede l'installazione di telecamere dotate di intelligenza artificiale in vari punti del territorio, con l'obiettivo di tutelare il decoro urbano, la salute pubblica e la preziosa immagine turistica della città.

Il sistema implementato utilizza algoritmi in grado di riconoscere persone, veicoli e comportamenti anomali, consentendo l'individuazione dei trasgressori.

A seconda della fattispecie, i responsabili potranno incorrere in elevate sanzioni amministrative o essere deferiti all'autorità giudiziaria. Il sindaco Paolo Vuilleumier ha dichiarato: «L’obiettivo prefissato è quello di tutelare maggiormente l’immagine e la bellezza della città di Ravello, mediante la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti attraverso un presidio costante e non invasivo».

Funzionamento e Obiettivi del Sistema

Le telecamere con intelligenza artificiale installate a Ravello sono progettate per garantire un controllo continuo e discreto sul territorio. Questi dispositivi sono in grado di rilevare comportamenti sospetti o illeciti, come l'abbandono di rifiuti, e trasmettere le informazioni necessarie alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni previste.

Il servizio mira a una prevenzione costante, promuovendo al contempo la collaborazione attiva dei cittadini e degli operatori economici locali.

Il sindaco Vuilleumier ha invitato la popolazione a mantenere comportamenti corretti, sottolineando che «l’abbandono dei rifiuti costituisce un illecito grave» e che «l’attivazione di questo servizio rappresenta un passo decisivo per la tutela del nostro territorio».

L'Intelligenza Artificiale contro i Rifiuti: Esempi Nazionali

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale per il monitoraggio dell'abbandono dei rifiuti trova applicazione anche in altri comuni italiani. A Palmanova, ad esempio, sono state installate sei telecamere dotate di intelligenza artificiale che hanno permesso di monitorare h24 il territorio e rilevare numerose infrazioni.

Questi sistemi consentono di identificare i trasgressori attraverso la lettura delle targhe dei veicoli o il riconoscimento dei comportamenti, garantendo la trasmissione sicura dei dati alle autorità locali. Le telecamere vengono periodicamente spostate nei punti più sensibili e i video sono gestiti nel rispetto della privacy.

Esperienze come quella di Palmanova evidenziano come l'adozione di tecnologie avanzate possa contribuire concretamente alla riduzione degli abbandoni illeciti e al miglioramento della qualità urbana, sostenendo campagne informative e attività di prevenzione rivolte ai cittadini.