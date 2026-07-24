Un incendio è divampato nella vallata sotto l'altopiano del Golgo, nel territorio di Triei, in Ogliastra. Le fiamme, particolarmente alte, hanno richiesto un massiccio intervento. Sono stati mobilitati due Canadair, due elicotteri Super Puma e altri elicotteri leggeri, parte della flotta regionale antincendi.

Le operazioni di spegnimento coinvolgono il Corpo Forestale, presente in località 'Nuraghe Cugumacci' con una dozzina di squadre a terra. Tra queste figurano unità di Protezione civile, Forestas e Barracelli. Nell'area interessata si trovano diverse aziende agricole e abitazioni sparse, potenzialmente a rischio a causa della vicinanza delle fiamme.

Intervento e mezzi impiegati

Il dispositivo di spegnimento prevede l'impiego simultaneo di mezzi aerei e squadre a terra per contenere il fronte delle fiamme e proteggere le strutture. L'uso di Canadair e Super Puma consente lanci d'acqua su aree difficilmente raggiungibili. Le squadre coordinate dal Corpo Forestale operano per circoscrivere l'incendio e mettere in sicurezza le aziende agricole e le abitazioni sparse nella vallata.

La flotta antincendi in Sardegna

La flotta regionale antincendi della Sardegna è composta da elicotteri leggeri, Super Puma e, se necessario, può essere integrata da Canadair della flotta statale. Il Corpo Forestale regionale coordina le operazioni di spegnimento su tutto il territorio sardo, intervenendo con uomini e mezzi su roghi localizzati e su emergenze diffuse.

Le squadre a terra comprendono personale del Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, operai di Forestas, volontari e uomini della Protezione civile.

La presenza di numerose aziende agricole e case sparse nelle aree colpite rende necessario un rapido dispiegamento di risorse. Cruciale per limitare i danni e garantire la sicurezza di persone e strutture. L'azione combinata di mezzi aerei e squadre a terra si conferma una strategia chiave per fronteggiare gli incendi boschivi nella regione.