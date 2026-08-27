È allarme in Tibet per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Gyirong, nella contea di Gyirong, dopo la frana che ha colpito l'area al confine con il Nepal. Le autorità cinesi stanno intensificando i controlli per scongiurare il rischio di nuove inondazioni.

Monitoraggio rafforzato

Il timore è che lo sbarramento naturale possa cedere oppure che l'acqua riesca a superarlo, provocando una nuova piena nelle zone a valle.

Il ministero cinese delle Risorse idriche ha disposto il rafforzamento del monitoraggio idrologico e delle previsioni nella zona della confluenza tra il fiume Purepu Tsangpo e il fiume Chhochen, dove si è formato il lago di sbarramento naturale.