Un allarme senza precedenti è stato lanciato da Coldiretti Puglia, che ha rivelato un'impennata drammatica nei costi per l'irrigazione delle campagne. L'associazione ha registrato un aumento vertiginoso, pari al 506%, rispetto ai periodi precedenti, una cifra che evidenzia la gravità della situazione. Questa escalation delle spese è una diretta conseguenza della siccità persistente, che sta mettendo a dura prova l'intero settore agricolo regionale. Gli agricoltori pugliesi si trovano così a fronteggiare oneri economici sempre più insostenibili per assicurare l'indispensabile approvvigionamento idrico alle proprie coltivazioni, minacciando la sostenibilità delle loro attività.

L'emergenza idrica e l'impatto sulle aziende agricole

L'analisi di Coldiretti Puglia conferma che l'emergenza idrica si estende a tutto il territorio regionale. La combinazione di una prolungata scarsità di piogge e temperature eccezionalmente elevate ha reso il ricorso all'irrigazione artificiale non più un'opzione, ma una necessità vitale per la sopravvivenza delle colture. Questo scenario ha spinto i costi per l'acqua irrigua a livelli definiti "insostenibili" per un numero crescente di aziende agricole. Il rincaro non solo erode i margini di profitto, ma incide profondamente sulla sostenibilità economica delle imprese, già duramente colpite dall'incremento generalizzato dei prezzi delle materie prime e dell'energia, creando una spirale di difficoltà.

Richiesta di interventi urgenti per il settore agricolo

L'incremento esponenziale delle spese per l'irrigazione si colloca in un quadro più ampio di emergenza idrica che affligge vaste aree della Puglia. La persistente assenza di precipitazioni adeguate ha drasticamente diminuito la disponibilità di acqua sia nei bacini naturali che nei pozzi, obbligando gli agricoltori a optare per soluzioni di approvvigionamento idrico ben più onerose. Di fronte a questa crisi, Coldiretti Puglia ha lanciato un appello per l'adozione di interventi urgenti e mirati, finalizzati a sostenere concretamente le imprese agricole in difficoltà. L'associazione ha ribadito l'indispensabilità di un piano straordinario che possa assicurare l'acqua necessaria alle coltivazioni e, di conseguenza, salvaguardare l'intera produzione agricola regionale, un pilastro fondamentale dell'economia locale.