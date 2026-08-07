La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso una nuova allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13:00 alle 21:00 di venerdì 7 agosto. Il provvedimento si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale relative agli scenari meteorologici e alla loro evoluzione.

Fenomeni previsti e rischio idrogeologico

Sono attesi isolati rovesci e temporali di moderata intensità, caratterizzati da incertezza previsionale e rapida evoluzione. Tra i fenomeni previsti: grandine, raffiche di vento, fulmini e la possibile caduta di rami o alberi, con potenziali danni a coperture e strutture esposte.

L'avviso del Centro Funzionale regionale evidenzia un significativo rischio idrogeologico, che include l'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori e inondazioni delle aree limitrofe. Sono altresì possibili allagamenti di locali interrati e a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque stradali e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Si segnalano inoltre la caduta di massi e occasionali fenomeni franosi, dovuti alla fragilità idrogeologica del territorio.

Misure di prevenzione e ruolo della Protezione Civile

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di adottare tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, in accordo con le pianificazioni comunali.

Il Centro Funzionale regionale, monitorando e valutando gli scenari meteorologici, supporta la gestione delle emergenze idrogeologiche e idrauliche in Campania, fornendo direttive operative a Comuni ed enti.

Il sistema di allerta meteo regionale, tramite la Sala Operativa Unificata (SORU), garantisce la trasmissione di avvisi e raccomandazioni, coordinando le comunicazioni tra Protezione Civile regionale e amministrazioni locali. In caso di eventi avversi, è fondamentale verificare la stabilità del verde pubblico e l'integrità delle strutture esposte, specialmente per le potenziali raffiche di vento.