Si è tenuta il 7 agosto 2026, presso la sede della Regione Campania, la prima riunione del tavolo tecnico istituito per affrontare l'emergenza cinghiali. L'incontro ha segnato l'avvio di un confronto coordinato tra istituzioni e associazioni, riunendo rappresentanti istituzionali, tecnici regionali e delegati delle associazioni agricole e ambientaliste. L'obiettivo primario era discutere e definire strategie comuni per gestire la crescente e preoccupante presenza dei cinghiali sul territorio regionale.

Durante la sessione, i partecipanti hanno analizzato le principali criticità derivanti dall'aumento della popolazione di questi animali.

Sono stati evidenziati in particolare i danni significativi alle coltivazioni agricole e i crescenti rischi per la sicurezza stradale. L'analisi ha incluso dati relativi agli avvistamenti e agli incidenti, sottolineando l'urgenza di un intervento strutturato che coinvolga attivamente enti locali, forze dell'ordine e operatori del settore per una gestione efficace della problematica.

Proposte e strategie per la gestione dei cinghiali

Nel corso della riunione, sono state avanzate diverse proposte operative concrete. Tra queste, spiccano il potenziamento delle attività di controllo della fauna selvatica, l'implementazione di sistemi di recinzione nelle aree più esposte e la promozione di mirate campagne informative rivolte alla cittadinanza per sensibilizzare sulla questione.

Le associazioni agricole hanno espresso la necessità di misure urgenti per la tutela delle produzioni locali, mentre le associazioni ambientaliste hanno ribadito l'importanza di adottare soluzioni che siano rispettose dell'ecosistema e della biodiversità.

Il tavolo tecnico ha stabilito un calendario di aggiornamenti periodici, con l'intento di monitorare costantemente l'evoluzione della situazione e di valutare l'efficacia delle azioni intraprese. Al termine dell'incontro, è stata ribadita l'importanza di un approccio condiviso, capace di tenere in considerazione le esigenze di tutti i soggetti coinvolti per una risoluzione armoniosa dell'emergenza.

L'impegno della Regione Campania

La Regione Campania, promotrice di questa importante iniziativa, ha confermato il proprio impegno nel coordinare tutte le attività di prevenzione e gestione legate all'emergenza cinghiali.

L'amministrazione regionale ha enfatizzato la crucialità di un confronto costante e costruttivo tra istituzioni, associazioni e cittadini, ritenendolo indispensabile per individuare strategie non solo efficaci ma anche sostenibili nel lungo periodo.

Il prossimo incontro del tavolo tecnico è già in programma nelle prossime settimane. L'obiettivo sarà quello di definire un piano operativo condiviso e dettagliato, finalizzato alla gestione complessiva della presenza dei cinghiali su tutto il territorio campano, garantendo un equilibrio tra le diverse istanze.