Le associazioni agricole del Veneto hanno avanzato una richiesta significativa: la realizzazione di una barriera mobile per il fiume Po, ispirata al celebre Mose di Venezia. L'obiettivo primario è contrastare efficacemente la risalita del cuneo salino, un fenomeno sempre più preoccupante che sta compromettendo seriamente le coltivazioni a causa della prolungata siccità e della drastica riduzione della portata d'acqua del fiume. Questa importante proposta è stata presentata durante un recente incontro che ha riunito i rappresentanti delle principali organizzazioni agricole della regione, evidenziando la crescente urgenza della situazione.

La progressiva risalita del cuneo salino sta infatti interessando un numero crescente di tratti del Po, mettendo a repentaglio la fertilità dei terreni agricoli e limitando drasticamente la disponibilità di acqua dolce essenziale per l'irrigazione. Le associazioni hanno enfaticamente sottolineato la necessità impellente di un intervento strutturale, evidenziando come l'attuale situazione sia diventata insostenibile per numerose aziende del territorio. "Serve una soluzione definitiva per proteggere le coltivazioni e garantire l'approvvigionamento idrico", hanno dichiarato con fermezza i portavoce del settore, esprimendo la gravità del momento.

Una barriera mobile per il Po: la proposta

Il modello di intervento proposto dagli agricoltori veneti trae chiara ispirazione dal Mose di Venezia, il complesso sistema di paratoie mobili progettato per salvaguardare la laguna dalle maree eccezionali.

Nel contesto del fiume Po, questa barriera avrebbe la funzione cruciale di impedire l'avanzamento dell'acqua salata proveniente dal mare verso l'interno, proteggendo così in modo strategico le colture e assicurando la disponibilità di acqua per usi agricoli. Le associazioni hanno formalmente richiesto il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle autorità competenti per avviare una valutazione approfondita della fattibilità tecnica ed economica di questo ambizioso progetto.

Il cuneo salino: un rischio crescente per l'agricoltura

Il cuneo salino è un fenomeno idrogeologico che si manifesta quando, a fronte di una significativa diminuzione della portata di acqua dolce del fiume, l'acqua salata del mare risale il corso fluviale.

Questo processo contamina le falde acquifere e i canali tradizionalmente impiegati per l'irrigazione, creando un rischio concreto e immediato per la produttività agricola e per la qualità delle risorse idriche complessive. Le associazioni agricole hanno ribadito con forza l'urgenza assoluta di affrontare questa problematica con misure strutturali efficaci, sottolineando che la situazione attuale impone risposte immediate, coordinate e lungimiranti per salvaguardare il futuro del settore.