La Regione Campania ha annunciato che le aziende agricole colpite dalla siccità, che ha danneggiato castagneti e noccioleti, possono accedere alle indennità del Fondo mutualistico nazionale AgriCat. Compensa perdite agricole da eventi meteoclimatici avversi.

AgriCat: Criteri e procedura

Per le compensazioni AgriCat, le imprese devono essere agricoltori in attività (art. 4, par. 5, Reg. (UE) n. 2021/2115) e beneficiari PAC. Indispensabile fascicolo aziendale aggiornato, con Piano di coltivazione e superfici per il prodotto coperto. Le aziende devono aver sottoscritto la domanda di partecipazione ad AgriCat nella domanda unica annuale PAC e aver subito una perdita di produzione superiore al 20% della media annua.

La denuncia di sinistro va presentata dagli agricoltori, direttamente o tramite i Centri di assistenza agricola (CAA), sulla piattaforma MyAgriCat (www.fondoagricat.it), interconnessa con il SIAN. Il termine ultimo è il 30 settembre 2026.

Sostegno regionale e crisi nocciola

L'assessora all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca, ha evidenziato l'importanza di informare le aziende agricole sugli strumenti di sostegno al reddito e continuità produttiva, specie per le difficoltà da siccità. La tutela delle imprese agricole e del loro potenziale produttivo è priorità regionale. Un bando CSR 2023‑2027 sostiene investimenti per prevenire danni da calamità naturali, eventi climatici avversi e avversità biotiche.

Il settore corilicolo campano è in crisi produttiva. Condizioni climatiche avverse (scarsità di piogge, temperature elevate) hanno compromesso quantità e qualità delle nocciole. L'Associazione Ortofrutticoltori Associati (AOA) ha evidenziato che la Campania ha perso il primato quantitativo europeo nella produzione di nocciole, mantenendo un'eccellente qualità. Le aree corilicole sono risorsa economica, ambientale e paesaggistica.