La Fondazione Crc ha ufficialmente approvato i contributi previsti dal bando “Percorsi di sostenibilità 2026”, stanziando un importo complessivo di 2.152.500 euro. Questi fondi sono destinati a supportare 41 progetti volti a migliorare la sostenibilità ambientale degli enti operanti nella provincia di Cuneo, coprendo tutti gli ambiti di intervento della Fondazione.

Le Misure del Bando e i Contributi Deliberati

Il bando si articola in tre misure tematiche principali, ciascuna con obiettivi specifici e allocazioni dedicate. La prima, denominata “Acqua, clima ed energia”, è stata concepita per promuovere percorsi di sostenibilità che contribuiscano attivamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le aree di intervento includono l’efficientamento energetico, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la promozione della mobilità sostenibile e l’utilizzo razionale delle risorse idriche. Per questa misura, sono stati assegnati 25 contributi, per un totale di 1.666.500 euro.

La seconda misura, “Economia circolare e transizione ecologica”, si concentra sul sostegno di progetti che favoriscano l’adozione di modelli di economia circolare e accelerino la transizione ecologica. In questo ambito, sono stati deliberati sei contributi, per un importo complessivo di 116.500 euro.

Infine, la terza misura, “Biodiversità e riconnessione con l’ambiente naturale”, è dedicata alla tutela della biodiversità e al rafforzamento del legame tra le comunità e l’ambiente naturale.

Per questa finalità, sono stati assegnati dieci contributi, raggiungendo un totale di 369.500 euro.

L'Impegno della Fondazione Crc per lo Sviluppo del Territorio

Mauro Gola, presidente della Fondazione Crc, ha sottolineato l'importanza strategica di questa iniziativa. “Con la delibera del Bando Percorsi di Sostenibilità, la Fondazione Crc prosegue il suo impegno a favore del territorio provinciale, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo destinato ingenti risorse economiche e promosso programmi dedicati di formazione e accompagnamento tecnico in questo settore”, ha dichiarato Gola.

Il presidente ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale di enti locali e del terzo settore, in particolare nel contesto delle Comunità energetiche rinnovabili.

Grazie a queste iniziative, la provincia di Cuneo si è distinta a livello nazionale, posizionandosi al primo posto in Italia per potenza installata di impianti fotovoltaici ammessi a contributo nell'ambito del Pnrr. La Fondazione Crc, attiva da oltre trent'anni, continua a essere un punto di riferimento per enti pubblici e soggetti privati no profit del Cuneese, supportando progetti a livello regionale, nazionale ed europeo nei settori chiave della cultura, dell'ambiente e dello sviluppo sociale.