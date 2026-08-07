È stato inaugurato a Bolzano il nuovo collegamento ciclopedonale attraverso via Fucine, un intervento strategico che completa uno dei principali assi della mobilità ciclabile cittadina. Questo nuovo tratto connette efficacemente la zona dell’ospedale con il centro storico, snodandosi attraverso punti chiave come via Vittorio Veneto, il Gries Village, piazza Gries e corso Libertà.

L’opera risponde all’esigenza di risolvere una delle criticità più significative della rete ciclabile urbana: il punto di congiunzione tra via Vittorio Veneto e piazza Gries, e il successivo attraversamento ciclopedonale di piazza Gries-corso Libertà, entrambi considerati delicati per la sicurezza dei ciclisti e la fluidità del traffico.

Con la nuova configurazione, le biciclette possono ora percorrere via Fucine in entrambi i sensi di marcia, mentre l’accesso alle automobili è strettamente riservato ai soli frontisti. Questa modifica consente ai ciclisti di evitare il tratto precedentemente problematico di via Vittorio Veneto, garantendo un percorso più fluido e sicuro verso il cuore della città. Da via Fucine, il tracciato prosegue attraverso il collegamento ciclopedonale del Gries Village, raggiungendo piazza Gries, dove anche l’attraversamento verso corso Libertà è stato messo in sicurezza per una maggiore tranquillità degli utenti.

Misure di sicurezza e impatto sulla viabilità

La riorganizzazione della viabilità in via Fucine prevede che la strada sia interamente percorribile dalle biciclette in doppio senso, con il traffico automobilistico limitato ai soli residenti.

Per rafforzare ulteriormente la sicurezza di ciclisti e pedoni, sono stati introdotti un limite di velocità di 20 chilometri orari e installati due dossi rallentatori, oltre a una nuova segnaletica dedicata. Il sindaco Claudio Corrarati e l’assessora alla Mobilità Johanna Ramoser hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa, affermando che “Migliorare i collegamenti e ridurre i punti critici significa incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani”.

Questo intervento assume una funzione strategicamente rilevante per la continuità della rete ciclabile urbana, creando un collegamento essenziale tra il nuovo percorso realizzato nell’area dell’ex cantina di Gries e la ciclabile di corso Libertà.

La sua realizzazione si inserisce armonicamente nel più ampio contesto del Piano Urbano del Traffico e della programmazione complessiva della mobilità ciclabile di Bolzano, mirando a una città più vivibile e accessibile.

La rete ciclabile di Bolzano: stato attuale e prospettive

Attualmente, la rete ciclabile di Bolzano si estende per un totale di 56 chilometri. Per raggiungere il completo sviluppo della rete, come previsto dalla pianificazione comunale, mancano ancora circa 3 chilometri. Questi tratti residui sono principalmente costituiti da collegamenti mancanti tra segmenti ciclabili già esistenti, la cui realizzazione è in programma. L’intervento su via Fucine rappresenta, pertanto, un passo decisivo verso il completamento di questa infrastruttura vitale e la promozione di una mobilità urbana sempre più sostenibile e sicura per tutti i cittadini, contribuendo a un ambiente più sano e dinamico.