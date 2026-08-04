L'incendio divampato il 22 luglio a Lucoli, nell'Aquilano, è finalmente sotto controllo. Alimentato da vento e caldo, si era esteso alle montagne circostanti, raggiungendo Roio e Bagno, a ridosso del capoluogo. Le operazioni si concentrano sulla bonifica a terra per spegnere i focolai residui, prevenendo riattivazioni da caldo torrido e vento.

Danni e interventi nell’Aquilano

Una prima stima indica la distruzione di circa 1.600 ettari di pascoli e boschi. Per contrastare il fronte del fuoco, esteso per chilometri, cinque Canadair e un elicottero della Protezione civile hanno prelevato acqua dai laghi di Campotosto e del Salto.

A terra, 35 vigili del fuoco, 50 volontari della Protezione civile e 20 militari dell’Esercito hanno realizzato piste tagliafuoco per circoscrivere l'incendio.

Nuovi roghi nella Marsica e nel resto della regione

L'emergenza roghi è scattata anche nella Marsica. A Pescina, fiamme sul monte Parasano, forse innescate da un fulmine, hanno richiesto l'intervento di un canadair, squadre di vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. Un altro incendio è in corso a Collarmele, dove le fiamme hanno interessato la vegetazione di Fonte del Vallone, con mezzi aerei. Focolai sul Monte Salviano e ad Aielli sono stati spenti tempestivamente.

La situazione resta complessa nel resto della regione. A Vacri, in provincia di Chieti, le operazioni di spegnimento dell'incendio sono state concluse, e il rogo è stato domato, avviando la fase di bonifica.

Le autorità monitorano i fronti attivi per prevenire nuove criticità.

Il ruolo della Protezione civile

La Protezione civile è centrale nella gestione delle emergenze legate agli incendi boschivi, coordinando spegnimento e bonifica, e collaborando con vigili del fuoco, volontari e forze armate. L’ente si occupa di prevenzione, monitoraggio e intervento tempestivo in caso di emergenze naturali o accidentali, come i roghi in Abruzzo.