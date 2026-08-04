La Sardegna ha affrontato un'estate impegnativa sul fronte degli incendi, con dati che, sebbene mostrino un calo nella superficie boscata percorsa dal fuoco, evidenziano un preoccupante aumento delle aree non boschive colpite. Agli inizi di luglio 2026, l'isola aveva già registrato oltre 900 incendi. Al 2 agosto, il numero complessivo è salito a 1.550 roghi, un dato in linea con la media degli ultimi dodici anni (+0,1%) e in leggero aumento rispetto ai 1.459 incendi del 2025.

Un'analisi più approfondita rivela un netto calo del 63% nella superficie boscata distrutta dalle fiamme.

Tuttavia, si è registrato un incremento del 38% della superficie non boscata colpita, portando il totale degli ettari in fumo a 9.478,69. Questo valore rappresenta un aumento del 15% rispetto alla media del periodo, pur mantenendosi in linea con il dato registrato nel 2025.

Origine dei roghi e l'allarme della Regione

Le indagini sull'origine degli incendi negli ultimi cinque anni hanno mostrato che il 60% dei roghi è di natura dolosa, mentre il 40% è di tipo colposo. Per il 2026, si sono aggiunti anche sei incendi innescati da fulmini. Gianluca Cocco, comandante del Corpo Forestale regionale, ha ribadito con forza: “Ripeto per l’ennesima volta che gli incendi da soli non partono. Abbiamo la mano umana che continua ad essere responsabile di questo grave delitto”.

L'assessora Rosanna Laconi ha definito questi atti “atti di terrorismo nei confronti della nostra terra”, sottolineando la gravità e l'impatto devastante sul patrimonio naturale dell'isola.

Richieste dei sindaci e la macchina antincendi

In risposta all'emergenza, i sindaci sardi, riuniti in videoconferenza, hanno avanzato richieste precise per rafforzare la lotta agli incendi. Hanno sollecitato un incremento dei controlli, in particolare nelle aree sensibili, coinvolgendo i prefetti e le forze dell'ordine. Tra le misure proposte, spiccano la necessità di una più incisiva prevenzione, una costante perlustrazione del territorio e un'efficace pulizia delle campagne, un compito cruciale affidato all'ente Forestas.

Sul fronte della pianificazione, emerge che 23 comuni non hanno ancora predisposto un piano definitivo sui rischi, a fronte di 354 comuni che invece dispongono di una pianificazione completa.

La complessa macchina antincendi della Sardegna si avvale di un vasto schieramento di forze e mezzi. Essa è composta da circa 600 agenti della Forestale regionale, 1.300 vigili del fuoco, un migliaio di operatori dell'ente Forestas, 150 compagnie barracellari e un contingente di 2.000 volontari. A supporto delle operazioni a terra, vengono impiegati anche droni, fondamentali per individuare focolai attivi nascosti sotto la cenere, con la prospettiva di una futura integrazione con le vedette, sempre con la consapevolezza che la tecnologia non potrà mai sostituire l'intervento umano.

Per quanto riguarda i mezzi aerei, la flotta operativa include tre Canadair della flotta nazionale, attivi fino al 1° settembre. A scalare, fino al 15 ottobre, sono disponibili nove elicotteri leggeri da 900 litri, un elicottero AB412 da 1.200 litri e due Super Puma da 4.000 litri. A questi si aggiungono due elicotteri forniti dall'Esercito e dall'Aeronautica Militare, completando un dispositivo aereo robusto e diversificato, essenziale per contrastare la diffusione dei roghi su vasta scala.