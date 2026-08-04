Torna Cinemambiente in Valchiusella con il suo secondo weekend di appuntamenti, proponendo la seconda parte dell'ottava edizione di questa rassegna itinerante dedicata all'ambiente e alla sostenibilità. L'evento si svolgerà da giovedì 6 a domenica 9 agosto, coinvolgendo attivamente i Comuni di Brosso, Valchiusa, Issiglio e Vistrorio attraverso un ricco programma di passeggiate, laboratori, incontri e proiezioni di cinema all'aperto.

Dopo il successo della prima fase, che ha registrato una partecipazione crescente alle attività diurne e una media di oltre 200 spettatori per le proiezioni serali, la manifestazione prosegue con un calendario denso di iniziative.

Il festival prenderà il via giovedì 6 agosto a Brosso, dove saranno proposte la passeggiata letteraria "Foto ricordo", il laboratorio per bambini "Investigatori della natura" e un significativo incontro con la poetessa Laura Fusco, nota per la sua partecipazione alla campagna di Greenpeace Italia "Aggiungiamo bellezza al mare". La serata si concluderà con la proiezione del film "Time and Water" di Sara Dosa, introdotto dal docente dell’Università di Torino Michele Freppaz.

Il programma dettagliato nei comuni della Valchiusella

La giornata di venerdì 7 agosto vedrà protagonista Valchiusa con l'inaugurazione del Sentiero della Fenice, un percorso pensato per celebrare la rigenerazione di un'area boschiva precedentemente colpita dagli incendi.

Il programma includerà anche attività specifiche per i bambini e la proiezione del classico "Bambi. Una vita nei boschi". Sabato 8 agosto, l'attenzione si sposterà a Issiglio, con un focus sulla biodiversità: sono previste una passeggiata nella Cerreta, laboratori interattivi e incontri dedicati alla fondamentale tutela degli ecosistemi. La serata sarà allietata dalla visione del film d'animazione "Sauvages" di Claude Barras.

La rassegna si concluderà domenica 9 agosto a Vistrorio, con una serie di appuntamenti incentrati sul complesso rapporto tra uomo e natura. Tra questi, spicca l'incontro con il micologo Nicolò Oppicelli e la proiezione serale di "Fungi: The Web of Life", preceduta dal cortometraggio "Wrought".

Cinemambiente in Valchiusella riafferma così il suo impegno costante nella sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, offrendo un'ampia proposta culturale diffusa capillarmente sul territorio.

L'ottava edizione: un impegno per l'ambiente

L'ottava edizione di Cinemambiente in Valchiusella si conferma come un'iniziativa di rilievo nel panorama della promozione della cultura ambientale e della sostenibilità. La sua peculiarità risiede nella formula itinerante, che permette di coinvolgere attivamente diverse località della valle, e nella grande varietà delle attività proposte, pensate per un pubblico eterogeneo che include sia adulti che bambini. Il filo conduttore dell'intera rassegna è l'attenzione costante verso la tutela degli ecosistemi, la rigenerazione delle aree boschive e l'esplorazione del rapporto intrinseco tra l'essere umano e l'ambiente naturale.

La presenza qualificata di esperti del settore, come il docente universitario Michele Freppaz e il micologo Nicolò Oppicelli, unita alla collaborazione con importanti realtà come Greenpeace Italia, contribuisce in modo significativo ad arricchire il programma. Questi contributi offrono preziosi spunti di riflessione sulle attuali sfide ambientali e sulle possibili soluzioni. In questo modo, Cinemambiente in Valchiusella consolida ulteriormente il suo ruolo di appuntamento di riferimento per la divulgazione ambientale nell'intero territorio piemontese.