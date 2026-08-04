Il nubifragio che ha colpito Breuil‑Cervinia ha provocato l’accumulo di una significativa quantità di materiale nell’invaso idroelettrico di Perrères, gestito dalla Compagnia valdostana delle acques (Cva). L’evento, verificatosi nella giornata di ieri, ha immediatamente richiesto l’intervento della Protezione civile regionale. Quest'ultima, nella giornata odierna, ha condotto approfonditi sopralluoghi per valutare le necessarie operazioni di disalveo e di stoccaggio del materiale di colata generato, al fine di ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e mitigare ulteriori rischi.

I corsi d’acqua direttamente coinvolti in questo fenomeno sono stati il torrente di Avouil, la cui esondazione ha causato una colata di materiale che ha invaso il campo da golf, e i torrenti Maberge, Cors e Cherillon, che hanno contribuito in maniera significativa al trasporto di detriti. Dalle prime rilevazioni effettuate, emerge la necessità di ulteriori interventi minori su altri tratti della zona, per garantire la messa in sicurezza complessiva del territorio. Alcuni lavori di ripristino e bonifica sono già stati prontamente avviati, mentre altri partiranno a breve, tutti sotto la supervisione e la direzione della struttura Interventi Operativi del Dipartimento regionale della Protezione civile, che coordina le attività sul campo.

Dettagli sulle operazioni e i corsi d’acqua interessati

La Protezione civile regionale ha confermato che il vasto volume di materiale trasportato dalle intense precipitazioni si è depositato principalmente nell’invaso idroelettrico di Perrères, evidenziando la gravità dell'impatto. La colata di detriti più evidente e con maggiori conseguenze ha interessato il campo da golf di Breuil‑Cervinia, alterandone la conformazione. Parallelamente, i torrenti Maberge, Cors e Cherillon hanno svolto un ruolo cruciale nel contribuire all’accumulo di detriti, aumentando la complessità delle operazioni di bonifica. Le autorità competenti hanno già delineato un piano dettagliato per gli interventi di rimozione e stoccaggio del materiale, con alcune operazioni che sono già in fase avanzata e altre che sono state pianificate per essere avviate a brevissimo termine, a testimonianza dell'urgenza e della priorità assegnata alla situazione.

Contesto meteorologico e stato di emergenza in Valle d’Aosta

Il territorio regionale della Valle d’Aosta è stato, negli ultimi tempi, teatro di una serie di eventi meteorologici di media e forte intensità, che hanno lasciato un segno tangibile, causando danni diffusi in numerosi comuni. In particolare, il periodo compreso tra il 29 e il 30 giugno 2024 è stato caratterizzato da significative esondazioni di torrenti. Tra questi, spiccano il Grand Eyvia, la cui forza ha asportato diversi tratti della SR47, provocando l’isolamento viario del comune di Cogne, e il Marmore, che nel comune di Valtournenche, e specificamente nella località di Breuil‑Cervinia, ha causato l'uscita di fango e detriti dall’alveo, invadendo la rete viaria e numerosi locali privati e commerciali circostanti.

Per far fronte alla vastità e alla complessità di questi eventi calamitosi, il Consiglio dei Ministri ha prontamente dichiarato lo stato di emergenza, un provvedimento essenziale per mobilitare risorse e coordinare gli sforzi. A tal fine, è stato nominato un Commissario Delegato, incaricato della gestione e del coordinamento di tutte le operazioni di protezione civile, garantendo una risposta efficace e tempestiva alla crisi.