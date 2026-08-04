WWF Sub, in collaborazione con il progetto 'ReMaRe – Recupero Marino e Costiero per Comunità Resilienti', ha lanciato la settima edizione del concorso fotografico 'ReMaRe - Dal coralligeno fino alle praterie di Posidonia oceanica'. L'iniziativa è interamente dedicata ai fondali della Puglia meridionale, con l'obiettivo primario di valorizzare e tutelare i preziosi ecosistemi marini della regione.

Il concorso invita subacquei, fotografi e appassionati del mare a immortalare con le loro immagini alcuni degli ecosistemi più vitali e vulnerabili del Mediterraneo: le praterie di Posidonia oceanica e il coralligeno.

Attraverso questa narrazione collettiva del patrimonio naturale sommerso, si mira a sensibilizzare sulla necessità di proteggere questi habitat marini cruciali nell'Adriatico meridionale, promuovendo una sinergia tra scienza, istituzioni e comunità locali. Le fotografie selezionate non solo saranno pubblicate sui canali di comunicazione del WWF e dei partner di progetto, ma contribuiranno anche a diffondere il messaggio di ReMaRe a livello internazionale. Le immagini vincitrici saranno inoltre le protagoniste di una mostra dedicata, ospitata durante EUDI 2027, il più importante appuntamento italiano per il mondo della subacquea.

Il Progetto ReMaRe per la Rigenerazione Marina

Il progetto ReMaRe si inserisce in un quadro più ampio di attività volte a rigenerare e proteggere gli habitat marini e costieri prioritari.

L'iniziativa è parte integrante del programma internazionale Endangered Landscapes & Seascapes Programme (ELSP), sostenuto dalla Fondazione Arcadia e coordinato da WWF Italia e WWF Mediterraneo. Operando lungo la costa meridionale adriatica pugliese, su un'area estesa di circa 52.000 ettari, ReMaRe persegue l'obiettivo di ripristinare e tutelare questi ecosistemi, rafforzando al contempo una rete di aree protette ecologicamente connesse ed efficacemente gestite.

Un pilastro fondamentale del progetto ReMaRe è l'approccio “dal basso”, che prevede il coinvolgimento attivo di pescatori, operatori turistici, istituzioni e associazioni locali. Questo processo partecipativo mira a unire sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Dagli incontri recenti sono emerse priorità chiare e trasversali, tra cui il rafforzamento della legalità contro le attività illecite e la creazione di tavoli di co-gestione tra i diversi attori del territorio, elementi essenziali per la salvaguardia e la valorizzazione degli habitat marini.

Sensibilizzazione e Strumenti per la Tutela

La tutela del mare e della sua biodiversità marina passa anche attraverso la formazione e la sensibilizzazione. Per questo, particolare attenzione è dedicata all'informazione di istituzioni, operatori, turisti e cittadini sull'importanza della biodiversità marina e sui corretti comportamenti da adottare per la salvaguardia degli ecosistemi. Questo sforzo è cruciale per garantire che le comunità locali diventino parte attiva nella soluzione delle criticità territoriali.

A supporto delle attività di monitoraggio e segnalazione, il progetto introduce l'App SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool), uno strumento digitale concepito per rilevare e riportare attività illecite in mare, con un focus specifico sulla tutela ambientale e la sicurezza nelle Aree Marine Protette e nelle Zone Speciali di Conservazione. Il progetto ReMaRe contribuisce inoltre in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 per la biodiversità e all'attuazione della Nature Restoration Law, promuovendo una gestione partecipata che garantisca benefici ambientali, climatici e socio-economici duraturi. Il nome stesso del progetto, ReMaRe (Recupero Marino e Costiero per Comunità Resilienti), è stato scelto dalle comunità locali, a conferma dell'importanza del loro coinvolgimento e del loro sentire.