Il Comune di Orvieto ha manifestato una ferma e inequivocabile contrarietà all'ipotesi di ampliamento della discarica Le Crete, un sito cruciale per la gestione dei rifiuti nel territorio. Questa posizione è stata ufficializzata attraverso una delibera approvata dalla giunta comunale il 25 agosto 2026, data in cui l'esecutivo si è riunito per affrontare il delicato tema. La decisione ribadisce e rafforza la linea già espressa in diverse occasioni precedenti dall'amministrazione, sottolineando l'importanza della tutela ambientale e della salute pubblica.

La decisa posizione dell'amministrazione comunale

La giunta di Orvieto ha enfaticamente sottolineato la stringente necessità di tutelare il territorio e, di conseguenza, la salute dei cittadini residenti. Per questo motivo, è stata ribadita la "ferma contrarietà ad ogni ipotesi di ampliamento della discarica Le Crete", evidenziando come la gestione dei rifiuti debba imprescindibilmente avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative ambientali e delle specifiche esigenze della comunità locale. L'amministrazione ha chiaramente espresso che non è accettabile incrementare ulteriormente il carico già esistente sul sito, al fine di preservare l'integrità ecologica e la qualità della vita nella zona.

Contesto territoriale, ambientale e impegni futuri

La discarica Le Crete è situata strategicamente nel territorio comunale di Orvieto, in Umbria, e rappresenta da tempo un punto focale di discussione e confronto tra gli enti locali e la cittadinanza. La giunta ha riaffermato con convinzione che la salvaguardia dell'ambiente e la salute pubblica costituiscono una priorità assoluta e irrinunciabile per l'intera comunità. Ogni decisione inerente la materia dei rifiuti deve essere, pertanto, valutata con estrema attenzione e rigore, per prevenire e scongiurare qualsiasi potenziale impatto negativo sul delicato equilibrio del territorio. L'amministrazione ha inoltre dichiarato il proprio impegno a continuare a monitorare costantemente l'evoluzione della situazione e a farsi portavoce delle legittime istanze e preoccupazioni della comunità presso tutte le sedi istituzionali e competenti, garantendo una rappresentanza attiva e costante.