La Regione Piemonte ha lanciato una nuova iniziativa comunicativa per presentare i risultati raggiunti attraverso i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il progetto, intitolato 'Racconti Pnrr - Storie da un territorio in continua evoluzione', si articola come un percorso visivo sul canale multimediale istituzionale della Regione, con l'obiettivo di illustrare le trasformazioni del territorio piemontese grazie agli interventi del Pnrr.

La Regione ha gestito un totale di 2419 interventi, per un valore complessivo di 1,78 miliardi di euro, raggiungendo il 100% degli obiettivi prefissati.

Una delle prime tappe di questo racconto si concentra sulla salvaguardia e la valorizzazione dei parchi e giardini storici del Piemonte, un patrimonio verde secolare ora tutelato come bene culturale e paesaggistico. L'intervento specifico, parte della missione 1, componente 3 del Pnrr, ha avuto un costo di 721 mila euro e ha saputo unire la conoscenza scientifica del paesaggio alla riscoperta di mestieri d'eccellenza.

Censimento e formazione per il patrimonio verde

Il progetto ha permesso di censire e catalogare 400 parchi e giardini storici di notevole pregio, attraverso la creazione di schede georeferenziate in collaborazione con esperti universitari. Parallelamente alla mappatura scientifica, sono stati attivati otto percorsi formativi accreditati, che hanno consentito a 111 nuovi giardinieri d'arte di acquisire competenze specialistiche e un titolo riconosciuto.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessora alla Formazione, Daniela Cameroni, hanno sottolineato: “Valorizzare la professione dei giardinieri d'arte significa investire nella tutela di un patrimonio unico, trasformandolo in opportunità di sviluppo, occupazione qualificata e competenze altamente specialistiche”.

Il percorso formativo per Giardiniere d'Arte per giardini e parchi storici è stato sostenuto con 600 mila euro di risorse Pnrr, confermando l'efficacia di un modello che integra formazione, occupazione e valorizzazione del patrimonio. La Regione Piemonte ha inoltre finanziato oltre 300 interventi per la valorizzazione del paesaggio rurale e la digitalizzazione di 1,8 milioni di beni culturali, potenziando l'attrattività culturale e turistica del territorio.

Obiettivi raggiunti e sviluppo delle competenze

Il progetto multimediale si inserisce in un contesto più ampio di azioni che hanno visto il Piemonte superare gli obiettivi previsti dal Pnrr. Questo successo è stato possibile anche grazie al recupero di 387 beni storici e rurali e al rafforzamento delle competenze amministrative e professionali. Cirio e Cameroni hanno evidenziato: “Per una Regione che ha scelto l'eccellenza come motore della propria crescita, formare professionalità dedicate anche alla cura della botanica storica significa fare del patrimonio culturale e paesaggistico una leva concreta per costruire il futuro”.

La valorizzazione dei parchi e giardini storici, insieme alla formazione di nuove figure professionali, rappresenta una delle strategie chiave adottate dalla Regione Piemonte per promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela del proprio patrimonio culturale e ambientale.