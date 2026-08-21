Il mercato degli svincolati torna a offrire soluzioni interessanti alla Juventus, che continua a cercare un centrocampista fisico senza dover sostenere un investimento sul cartellino. Kessié resta il nome preferito, ma la concorrenza dell'Arabia potrebbe spingere i bianconeri verso Leon Goretzka. L'Inter amplia invece la propria lista per l'attacco con Nicolò Zaniolo, mentre Lazio e Torino lavorano sulle uscite di Boulaye Dia e Sandro Kulenovic.

Juventus, Kessié resta il primo obiettivo ma spunta Goretzka

La ricerca di un centrocampista a parametro zero non si sarebbe ancora conclusa in casa Juventus.

Il nome in cima alla lista della dirigenza guidata da Giovanni Carnevali resterebbe quello di Franck Kessié, profilo ideale per garantire fisicità, corsa ed esperienza alla squadra di Luciano Spalletti. Il problema è rappresentato dalla concorrenza proveniente dall'Arabia Saudita: sul giocatore sarebbe infatti arrivata una proposta da circa 10 milioni di euro, cifra che rischia di rendere molto complicato il sorpasso bianconero.

Proprio per questo motivo alla Continassa starebbe tornando di moda una vecchia suggestione: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, svincolato dopo la conclusione della lunga esperienza con il Bayern Monaco, è ancora senza squadra e presenta caratteristiche molto simili a quelle di Kessié.

Grande forza fisica, inserimenti e capacità di coprire ampie porzioni di campo renderebbero il tedesco perfettamente compatibile con le esigenze della Juventus. Il fattore decisivo potrebbe essere rappresentato dalle richieste economiche: inizialmente molto elevate, potrebbero progressivamente abbassarsi con il passare delle settimane, rendendo l'operazione maggiormente accessibile per un club di Serie A.

Inter, Zaniolo entra nella lista. Lazio, Dia piace in Ligue 1

Anche l'Inter continua a guardare con attenzione al mercato degli attaccanti. Secondo quanto riferito da Fabio Bergomi durante la trasmissione Twitch Controcalcio, nella lista dei profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra sarebbe comparso anche Nicolò Zaniolo.

L'esterno dell'Udinese avrebbe caratteristiche particolarmente interessanti per completare il reparto: è italiano, possiede forza fisica e soprattutto garantisce qualità nell'uno contro uno e nel dribbling secco, due caratteristiche che non sarebbero così presenti negli altri attaccanti a disposizione di Chivu. Il suo eventuale arrivo permetterebbe dunque di aggiungere una soluzione tattica differente.

Sul fronte delle uscite, secondo Nicolò Schira, un club di Ligue 1 avrebbe chiesto informazioni per Boulaye Dia. L'attaccante della Lazio non sarebbe più centrale nei piani di Lotito e Gattuso e potrebbe quindi valutare una nuova esperienza all'estero. Si muove anche il Torino: il PAOK sarebbe in trattativa con i granata per Sandro Kulenovic, con l'ipotesi di un prestito accompagnato da un'opzione di acquisto. Per entrambe le società italiane potrebbe dunque essere una fase decisiva per liberare spazio in rosa e ridisegnare gli organici prima della chiusura del mercato.