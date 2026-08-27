Le devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet hanno provocato un bilancio tragico: almeno 160 morti e centinaia di dispersi. L'Istituto Geologico Statunitense (USGS) ha annunciato ufficialmente che l'origine di queste calamità è stata il crollo di un ghiacciaio. L'evento ha avuto conseguenze catastrofiche per le popolazioni delle aree coinvolte, causando danni significativi a valle.

Le cause: crollo glaciale e terremoto

L'USGS ha collegato direttamente il crollo del ghiacciaio a un terremoto di magnitudo 5.2 che ha interessato la regione.

L'istituto ha specificato che il sisma "è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle". Questa combinazione di eventi naturali ha scatenato una serie di disastri a catena, mettendo a dura prova le capacità di soccorso e assistenza nelle zone colpite.

Il ruolo dell'USGS nel monitoraggio geologico

L'USGS, agenzia scientifica del governo degli Stati Uniti, è specializzata nello studio del territorio, delle risorse naturali e dei rischi geologici a livello globale, tra cui terremoti, vulcani e frane. La sua attività di monitoraggio costante di fenomeni come i crolli glaciali e le colate di detriti si rivela fondamentale per fornire dati e analisi tempestive e accurate.

Le informazioni dettagliate e rapide messe a disposizione dall'USGS sono essenziali per la gestione delle emergenze e la pianificazione degli interventi di soccorso. In situazioni di crisi come quella verificatasi in Nepal e Tibet, il contributo dell'USGS è cruciale per identificare con precisione le cause degli eventi e supportare le autorità locali nelle complesse operazioni di risposta e assistenza alle comunità.