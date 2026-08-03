Un investimento da circa 200 milioni di euro per proiettare Breuil-Cervinia nel futuro. Si chiama "Cervino The One" il nuovo impianto 3S che collegherà il paese a Plan Maison, riducendo i tempi di risalita e aumentando la capacità di trasporto.

Un nome dal forte significato

"Abbiamo scelto il nome The One perché il Cervino è unico al mondo. Inoltre è l'acronimo di Our New Elevation, la nostra nuova elevazione. Questo impianto ci porterà a un nuovo livello, quello che la nostra stazione merita".

Con queste parole il presidente della Cervino Spa, Federico Maquignaz, ha presentato il progetto del nuovo impianto.

Il tracciato sarà lungo sei chilometri e supererà un dislivello di 1.500 metri. Per la sua realizzazione saranno necessari 40 chilometri di funi, per un peso complessivo di 650 tonnellate.

Numeri da record

"Sono numeri da record", sottolinea Mauro Joyeusaz, direttore tecnico della Cervino Spa fino al 2025.

L'impianto viaggerà a una velocità di 8 metri al secondo, pari a circa 29 chilometri orari, e avrà una portata di 3 mila persone all'ora.

"Permetterà di eliminare le code", aggiunge Joyeusaz.

Il nuovo collegamento ripercorrerà il tracciato della funivia progettata da Dino e Lora Totino nel 1936. Le 56 nuove cabine, disegnate da Pininfarina, consentiranno di raggiungere Plateau Rosa, a quota 3.500 metri, in appena 17 minuti.

Il progetto e i finanziamenti

I primi interventi sono già iniziati, mentre l'avvio dei lavori principali è atteso nei prossimi mesi.

"Siamo in dirittura d'arrivo con le ultime autorizzazioni dall'Italia e dalla Svizzera, dato che la stazione di monte sconfina in territorio elvetico", spiega Giorgio Pilotti, direttore commerciale di Leitner, che realizzerà l'opera insieme alle aziende Cogeis, Ivies e BGF.

Il progetto ha un valore complessivo di circa 200 milioni di euro. Di questi, 70 milioni saranno finanziati dalla Regione attraverso un aumento di capitale della Cervino Spa, mentre la restante parte sarà sostenuta dalla società.

"Si tratta di un investimento unico, che può essere veicolo di attrattività per il territorio, che potrà rappresentare l'abbattimento della barriera del turismo solo invernale", afferma il presidente della Regione, Renzo Testolin.

L'inaugurazione di "Cervino The One" è prevista per la stagione 2029-2030.