Legambiente ha dato il via a un significativo progetto volto alla valorizzazione dei Monti Dauni, un'area di straordinario valore naturalistico e culturale situata nella regione settentrionale della Puglia. L'iniziativa si prefigge di promuovere attivamente il territorio attraverso una serie di azioni mirate alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile. Questo ambizioso piano interessa una vasta superficie di circa 1.900 chilometri quadrati, abbracciando circa 30.000 ettari di boschi e coinvolgendo attivamente numerosi comuni della zona, con l'obiettivo di creare una sinergia territoriale.

Obiettivi e Strategie del Progetto

Il progetto, ideato e promosso con determinazione da Legambiente, punta a creare una solida rete tra i comuni dei Monti Dauni, con l'intento di esaltare e rendere accessibili le inestimabili risorse naturali e culturali che caratterizzano l'area. L'associazione sottolinea con enfasi l'importanza fondamentale di preservare i rigogliosi boschi e gli incantevoli paesaggi collinari, elementi distintivi del territorio. Parallelamente, si intende favorire la scoperta delle peculiarità ambientali e storiche che rendono i Monti Dauni una destinazione unica e affascinante.

Questa iniziativa strategica è destinata a coinvolgere numerosi centri abitati e aree di elevato pregio naturalistico, offrendo concrete opportunità di crescita e sviluppo.

Particolare attenzione sarà rivolta alla promozione del turismo sostenibile e all'implementazione di forme di mobilità dolce, quali il cicloturismo e i percorsi pedonali. Legambiente ha rimarcato che il progetto rappresenta una "opportunità irripetibile per rilanciare il territorio" e per incentivare pratiche di spostamento ecocompatibili. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, incrementare significativamente la presenza di visitatori, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente; dall'altro, sostenere con vigore l'economia locale, generando benefici per le comunità residenti.

I Monti Dauni: Un Patrimonio da Scoprire

I Monti Dauni si ergono come una catena montuosa peculiare, incastonata nella parte settentrionale della Puglia.

Il loro paesaggio è un mosaico di dolci rilievi collinari, estese aree boschive e caratteristici piccoli borghi, che insieme creano un'atmosfera suggestiva e autentica. La zona è rinomata non solo per la sua eccezionale biodiversità, ma anche per la ricchezza di siti di interesse storico e culturale, testimonianze di un passato ricco e stratificato.

La strategia di valorizzazione di questo comprensorio si inserisce in un più ampio disegno di promozione territoriale, che mira a coniugare in maniera equilibrata la necessaria tutela dell'ambiente con un modello di sviluppo economico che sia intrinsecamente sostenibile e rispettoso delle risorse. Legambiente ha annunciato che le attività operative, finalizzate alla definizione dettagliata delle iniziative e al coinvolgimento attivo delle amministrazioni locali, prenderanno il via nei prossimi mesi.

L'associazione ha inoltre evidenziato l'importanza cruciale di una stretta collaborazione tra enti pubblici e privati, considerandola un fattore imprescindibile per garantire il successo duraturo dell'iniziativa e la sua sostenibilità nel lungo periodo.