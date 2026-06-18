L'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e l'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) hanno annunciato congiuntamente l'avvio di un'indagine conoscitiva. L'iniziativa, resa nota il 18 giugno 2026, si concentra sul settore delle polizze assicurative. L'obiettivo è valutare la necessità di un intervento sulle polizze, con particolare attenzione alle dinamiche di mercato e alle condizioni offerte ai consumatori. Questa collaborazione mira a garantire maggiore trasparenza e tutela per i consumatori e a promuovere una concorrenza efficace tra gli operatori del mercato assicurativo.

L'indagine si focalizzerà sull'analisi delle condizioni contrattuali, delle modalità di offerta e distribuzione delle polizze e delle eventuali criticità nel rapporto tra compagnie assicurative e clienti. Le autorità raccoglieranno dati e informazioni per comprendere meglio il funzionamento del settore e individuare aree di miglioramento. L'iniziativa è fondamentale per assicurare un mercato assicurativo più equo e funzionale.

Dettagli e Obiettivi dell'Indagine

L'indagine conoscitiva di Ivass e Agcm prevede la raccolta di dati presso le principali compagnie assicurative operanti in Italia. Saranno analizzati diversi prodotti assicurativi, con riferimento specifico alle polizze più diffuse tra i consumatori.

Le autorità sottolineano l'importanza di un confronto diretto con gli operatori del settore e le associazioni dei consumatori, per acquisire un quadro completo delle problematiche e delle esigenze del mercato.

Il Ruolo dell'Ivass nella Vigilanza Assicurativa

L'Ivass è un'autorità amministrativa indipendente che garantisce la stabilità del mercato assicurativo e la tutela degli assicurati. L'ente svolge controllo e vigilanza sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari, promuovendo trasparenza e correttezza nei rapporti contrattuali. Ivass favorisce inoltre la concorrenza e l'innovazione nel settore, contribuendo alla protezione dei consumatori tramite monitoraggio e indagini conoscitive, come quella avviata con Agcm.