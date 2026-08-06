Generali ha chiuso il 2025 con risultati eccellenti, come annunciato da Philippe Donnet. Il piano "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" ha mostrato progressi solidi. Donnet ha evidenziato una solida traiettoria per risultato operativo e redditività tecnica nei rami Vita e Danni, nonostante un maggiore impatto delle catastrofi naturali.

La piattaforma Asset Management ha ampliato il portafoglio clienti terzi; Banca Generali ha confermato il successo del modello. Donnet ha dichiarato: "Continueremo a perseguire l'eccellenza nelle relazioni con i clienti, nelle competenze core e nel modello operativo, facendo leva sull'intelligenza artificiale e sull'uso dei dati, con un forte focus sulla sostenibilità".

Il percorsosi basa su costanza, disciplina e visione di lungo termine, mirando agli obiettivi del piano e alla creazione di valore per gli stakeholder.

Risultati record 2025

Al 31 dicembre 2025, Generali ha registrato un risultato operativo record di 8 miliardi di euro (+9,7%) e un utile netto normalizzato record di 4,3 miliardi di euro (+14,5%). I premi lordi sono aumentati a 98,1 miliardi di euro (+3,6%), grazie alla crescita del segmento Danni (+7,6%). La raccolta netta Vita è stata di 13,5 miliardi di euro; il New Business Value ha raggiunto 3,1 miliardi di euro (+6,2%).

Il Combined Ratio è migliorato al 92,6% (-1,4 p.p.). Gli Asset Under Management complessivi hanno toccato i 900 miliardi di euro, con 16 miliardi di euro di flussi netti.

La posizione di capitale è estremamente solida, con un Solvency Ratio al 219%. Il consiglio proporrà un dividendo per azione di 1,64 euro (+14,7%) e un buyback da 500 milioni di euro alla prossima assemblea.

AI e sostenibilità

Generali ha accelerato la trasformazione operativa tramite l'adozione di intelligenza artificiale, digitalizzazione e automazione. Ha mostrato un ottimo avanzamento verso i target di sostenibilità. Donnet ha sottolineato il ruolo delle persone per il successo, ringraziando colleghi e agenti per il contributo all'avvio del piano "Lifetime Partner 27: Driving Excellence".

La strategia di Generali si conferma orientata all'innovazione e alla creazione di valore per clienti e stakeholder, con forte impegno verso sostenibilità e remunerazione azionisti.