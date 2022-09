Corona e Haiducii si esibiranno in concerto a Sammichele di Bari domenica 2 ottobre al termine di una tre giorni della sagra della zampina, del bocconcino e del buon vino. Il giorno precedente, sabato 1 ottobre, si esibirà la cantante e opinionista fissa del Grande Fratello Vip 7, Orietta Berti. L'evento è organizzato dal Comune di Sammichele di Bari con il sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale), Città Metropolitana di Bari, Pugliapromozione, Anpit Bari, in partnership esecutiva con le Associazioni Sammichele Tutto l’Anno e Trullando ed in collaborazione con le Associazioni: Pubblica Assistenza Sammichele, Incant, AgriCultura, Amici delle Muse, Pro Loco “Dino Bianco”, L’Angoletto dei Pittori, La Piazza dei Collezionisti.

Corona e Haiducii guest star in Puglia

Le due celebri cantanti di dance music di rilievo internazionale chiuderanno in bellezza la 56esima edizione della manifestazione gastronomica, nata per valorizzare, promuovere e recuperare i vecchi mestieri e celebrare l’antica ricetta della zampina, che ha subito alcune trasformazioni con l’utilizzo di tagli di carne più pregiati, dando vita a quell'inconfondibile sapore intenso e avvolgente. Domenica 2 ottobre intorno alle ore 23 in piazza Vittorio Veneto saliranno sul palco Corona, che ha spopolato negli anni '90 con le canzoni The Rhythm of the Night e Baby Baby facendo ballare intere generazioni di giovani e scalando le classifiche di tutto il mondo, e Haiducii, ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004 e vincitrice di numerosi dischi d’oro, diamante e platino con la hit evergreen Dragostea Din Tei.

La cantante darà il via al suo tour autunnale, dopo quello estivo in cui ha lanciato il medley romeno, comprendente alcuni successi dei suoi connazionali. Per tale occasione la moglie del manager ed ex modello Miky Falcicchio, la cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, indosserà un abito della nuova collezione dello stilista Pietro Paradiso e costumi tradizionali romeni, che appartengono sia alla sua famiglia che ad alcune sue amiche della diaspora che ha ricevuto in donazione, per tramandare culture antiche.

Le dichiarazioni di Haiducii e Miky Falcicchio

Sui suoi profili Instagram e Facebook, Haiducii ha espresso tutta la sua gioia e felicità per questo grande evento musicale in terra di Bari. "Per me è un emozione unica cantare nella terra che mi ha adottata - ha scritto l'artista di Dragostea Din Tei -. Adoro il mondo intero, però in pochi posti sento di essere a casa.

A Sammichele di Bari, si va perché si mangia tanto bene, ma se leggete il programma dei tre giorni di festa, potrete scoprire la ricchezza archeologica, naturalistica e naturalmente gastronomica. I miei più sinceri complimenti alla scelta del programma e dell'eterna Orietta Berti che anticipando il nostro concerto di domenica, ci insegna cos'è l'infinito della musica, senza dimenticare Corona, un nome predestinato a rimanere nella storia musicale, come una vera regina. Io invece porterò il mio portafortuna, per me e per gli altri Dragostea Din Tei e mio marito Miky Falcicchio, pugliese che amo da morire".

Anche il vincitore di Mister Italia 2010 nonché manager Miky Falcicchio ha espresso la sua opinione sui suoi profili social: "Sarà un Festival che ripercorrerà, successo dopo successo, il ventennio più bello della musica dance, sbloccandovi tanti meravigliosi ricordi".

L'ex modello e talent scout pugliese ha poi pubblicamente ringraziato l'amministrazione comunale di Sammichele di Bari, il sindaco Lorenzo Netti e la Bam Agency di Beppe Angeramo per la direzione artistica dei tre giorni di musica, gastronomia, tradizioni e cultura popolare.