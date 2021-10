Chi è Eugenia "China" Suarez? Questa domanda se la stanno ponendo in molti negli ultimissimi giorni, dopo un Gossip in Argentina che la ha vista indirettamente coinvolta.

Sabato 16 ottobre si era infatti diffusa l'indiscrezione sulla presunta fine della storia d'amore fra Wanda Nara e Mauro Icardi: secondo la stampa argentina l'ex centravanti dell'Inter avrebbe perso la testa per Maria Eugenia Suarez, soprannominata "China".

La biografia di China

Maria Eugenia Suarez è nata il 9 marzo 1992, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Buenos Aires, la capitale dell'Argentina.

Alta 168 cm, pesa 56 chili, capelli castani, occhi a mandorla e fisico perfetto. Le sue misure sono: 86-61-89.

È figlia di Guillermo Suarez e Marcela Riveiro Mitsumori. Ha un fratello maggiore di nome Agustin Suarez. Sua nonna materna, Marta Mitsumori, è nata in Argentina e ha origini giapponesi. Il suo nomignolo "China" è legato al fatto che sin da piccola è stata soprannominata così per via dei suoi occhi leggermente "a mandorla" e del suo sguardo dai tratti orientali.

Ha confessato alla stampa argentina di essere stata vittima di bullismo a scuola. Il suo account Instagram è seguito da oltre 5,1 milioni di followers.

La carriera di Eugenia Suarez

Eugenia Suarez ha iniziato la sua carriera come modella e fotomodella fin da bambina, prendendo parte a diversi spot pubblicitari televisivi.

All'età di 11 anni ha debuttato come attrice in Rincón de luz. Nel 2004 ha partecipato alla telenovela Flor - Speciale come te.

Successivamente ha recitato in altre telenovelas, tra cui Amor mio, Teen Angels, Los unicos, 30 dias juntos, Solamente vos e Camino al amor. Nel 2015 ha recitato il ruolo di protagonista Cielo nel film Abzurdah.

Lo stesso anno ha intrapreso la carriera di stilista. Ha poi recitato in altri film: Sing, El hilo rojo, che la vede protagonista nel ruolo di Abril a fianco dell'attore cileno Benjamin Vicuna, e in Los padecientes.

La vita sentimentale di China

La vita privata di China è sempre stata molto movimentata ed è balzata spesso agli onori della cronaca rosa argentina e internazionale.

Dal 2012 al 2013 è stata legata sentimentalmente all'attore Nicolas Cabré. Il 18 luglio 2013 è diventata mamma per la prima volta della piccola Rufina. Dal 2015 ad agosto 2021 è stata legata sentimentalmente con l'attore cileno Benjamín Vicuna, che per lei lasciò Carolina Ardohain, con cui aveva avuto quattro figli (la prima, Bianca, scomparsa a sei anni in circostanze drammatiche). Il 7 febbraio 2018 è diventata mamma di Magnolia, mentre il 29 luglio 2020 è nato il suo terzogenito Amancio.

In questi giorni 'China' è finita al centro della cronaca rosa poiché - secondo la stampa argentina - avrebbe avuto una relazione d'amore segreta con il calciatore Mauro Icardi, marito di Wanda Nara.

Nel frattempo Icardi, secondo quanto riportano diverse testate, starebbe facendo di tutto per farsi perdonare dalla moglie.

Avrebbe disertato l'allenamento con la sua squadra francese per volare da Wanda a Milano e chiedere una seconda chance. Nella serata domenica 17 ottobre il calciatore ha anche pubblicato degli scatti su Instagram assieme alla moglie.

"Non so da dove sia nato tutto questo, non li conosco nemmeno - avrebbe intanto confessato 'China' agli amici, stando a quanto riporta il sito spagnolo MDZ - Mi sono appena separata, sto pensando ad altro".