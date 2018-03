Non basta giocare e cercare di salvarsi, per essere una società competitiva è necessario aprire i propri orizzonti, stando sempre attenti ad altre peculiarità come il marketing ed il mercato. Da questi punti di vista il #cagliari sta cercando di impostare il mercato in maniera intelligente, provando ove possibile ad anticipare i tempi e stringere accordi preliminari con alcuni calciatori.

In questo momento la società di Giulini sta trattando un trequartista di 24 anni

Il ragazzo in questione è Bassel Jradi, un giovane centrocampista offensivo libanese ma con passaporto danese: con la nazionale scandinava ha militato fino alla categoria Under 21.

Piede mancino e grande estro, Jradi finora ha messo a segno ben 7 assist e 12 gol, mettendo in mostra un grande feeling con la rete e una fantasia davvero molto spiccata. Attualmente milita nella squadra norvegese dello Stromsgodset , con la quale ha un contratto in scadenza il 31.12.2018. Il Cagliari pare abbia avanzato una proposta di acquisto per poterlo portare in Sardegna già nel mese di luglio. L'entità della cifra messa sul tavolo dal sodalizio rossoblu pare sia di circa 700 mila euro.

L'entourage del calciatore ci sta ragionando, visto che per Bassel Jradi sbarcare nella Serie A italiana sarebbe un sogno. Potrebbe infatti misurarsi con uno dei migliori campionati europei, mettendo in vetrina le sue buone qualità, guadagnando inoltre cifre superiori rispetto a quelle attualmente percepite nel torneo norvegese. Jradi è in possesso di una buona tecnica, un tiro potente e grande fantasia.

Teoricamente potrebbe essere l'erede di Cossu che a fine campionato dovrebbe dare l'addio al calcio giocato, o di Joao Pedro ancora invischiato nel caos legato al caso doping, e quindi potenzialmente indisponibile per un periodo ancora da definire, in base quella che sarà la decisione definitiva.

La società sarda sta quindi iniziando a sondare il mercato, sia italiano che estero, alla ricerca di giovani talenti che in un certo senso possano integrarsi al meglio con i calciatori più esperti attualmente presenti in rosa. L'interesse per il ragazzo di origine libanese ma con passaporto danese è concreto, proprio per cercare di dare alla squadra del presidente Tommaso Giulini, maggiore imprevedibilità, nuova linfa e calciatori in grado di continuare nell'opera di ringiovanimento della rosa, al momento agli ordini di mister Diego Lopez. #Calciomercato #Cagliari Calcio