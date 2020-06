La Juve continua a muoversi sul mercato. Gli uomini di Fabio Paratici sono alla ricerca di talenti e calciatori in grado di rinforzare la rosa attuale e di farlo anche in prospettiva. I sondaggi continuano in maniera serrata, e dopo aver messo gli occhi sul giovane brasiliano Kaio Jorge, a Torino averebbero deciso di puntare forte su un giovanissimo bomber turco, che milita nel campionato tedesco.

Si tratta di Eren Dinkci, diciannovenne attualmente nelle giovanili di uno dei club tedeschi con più storia, il Werder Brema. Il ragazzo ha indubbiamente delle grandi qualità, ed in prospettiva potrebbe essere davvero un giocatore importante.

A Torino lo hanno capito, ed hanno iniziato a dargli la caccia.

Juve-Dinkci, chi è il talento del Werder Brema

Arrivano conferme anche dalla Turchia circa l'interesse molto forte della Juve per il ragazzo. Pare che i piemontesi siano in vantaggio sulle concorrenti per assicurarsi il nuovo prodigio turco. Nelle giovanili del Werder Dinkci ha messo a segno ben 24 reti in 23 gare. Numeri davvero importanti, da bomber puro. Alto 188 centimetri, il ragazzo è dotato, oltre che di un fisico importante, anche di una tecnica assolutamente molto interessante. Essendo molto giovane inoltre ha dei margini di crescita molto ampi.

La Juve lo vorrebbe acquistare per farlo giocare nella Under 23, in maniera tale da farlo ambientare nel calcio italiano e farlo crescere senza mettergli addosso troppa pressione.

In questo senso il campionato di serie C, rappresenta una buona occasione, dove potersi misurare con una nuova realtà, e poter mettere in mostra le proprie qualità.

La concorrenza

Sul talentino turco hanno messo gli occhi anche due club stranieri. Si tratta degli olandesi del Feyenoord e dei tedeschi dello Stoccarda.

I bianconeri con un blitz paiono essersi portati in grande vantaggio. L'offerta pare sia stata già recapitata e sarebbe di circa un milione di euro.

Dinkci potrebbe essere dunque il prossimo attaccante della Juventus Under23, una sorta di palestra in grado di preparare il ragazzo al successivo grande salto nella massima serie italiana.

La Juve pare pronta a scommettere sul giovane bomber turco e per questo motivo starebbe programmando un viaggio in Germania per incontrare la dirigenza del Werder Brema e l'entourage del calciatore.

In corso Gailileo Ferraris paiono avere una certa fretta di mettere tutto nero su bianco per portare Eren Dinkci a Vinovo il prima possibile. Per concludere determinati affari infatti, spesso, bruciare tutti sul tempo diventa fondamentale.