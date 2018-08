Il campionato di calcio [VIDEO]è già iniziato e le partite di ieri ci hanno regalato grandi emozioni. Oggi, domenica 19 agosto, possiamo assistere ad altre cinque gare con squadre agguerrite che scenderanno in campo con la voglia di conquistare tre punti importantissimi per iniziare col piede giusto. Il calendario non prevede la partita delle ore 12 e quella delle ore 15, infatti la prima squadra a giocare sarà la Roma di Di Francesco contro il Torino alle ore 18. Vista la vittoria della Juventus contro il Chievo Verona, i giallorossi dovranno cercare di non perdere subito il passo con i campioni d'Italia. Molto probabilmente oggi si vedrà subito in campo il nuovo acquisto Pastore che potrà affiancare l'attaccante bosniaco Dzeko.

Quest'ultimo è ormai da anni un punto fermo e le sue prestazioni nella precedente stagione hanno assicurato alla Roma una qualificazione tranquilla in Champions League.

Le altre partite di Serie A

Oltre a Torino-Roma [VIDEO] oggi si disputeranno anche Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese e Sassuolo-Inter, tutte con calcio d'inizio fissato alle ore 20.30, mentre Milan-Genoa e Sampdoria-Udinese sono state rinviate a causa dei tristi eventi di Genova. Domani sera, invece, alle ore 20.30 a completare il quadro della prima giornata sarà l'Atalanta che ospiterà la neopromossa Frosinone.

Le gare di ieri: bene Cristiano Ronaldo, anche senza gol

Tornando alle partite che si sono disputate ieri, tutti gli occhi degli appassionati di calcio erano puntati sullo stadio Bentegodi di Verona dove il Chievo ospitava la Juventus e dove Cristiano Ronaldo ha giocato la sua prima partita nel campionato di Serie A.

Certamente positivo il debutto del fuoriclasse portoghese, al quale è mancato soltanto il gol nonostante le diverse occasioni avute per andare a segno. Ma in campo vanno anche gli altri e bisogna sottolineare la grande prova del maturo portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, che più volte ha negato a CR7 la gioia del gol al debutto. L'estremo divensore clivense è pure finito in ospedale, per fortuna nulla di grave, dopo un violento scontro di gioco (fortuito e senza alcuna cattiveria) contro lo stesso Ronaldo. Tutto sommato il Chievo è uscito senza punti, sconfitto 2-3, ma certamente a testa alta dalla sfida con i campioni d'Italia. La Juventus ad un certo punto si trovava anche sotto di un gol ed ha incontrato parecchie difficoltà per far sua la partita (in pieno recupero) contro una squadra combattiva e ben messa sul terreno di gioco. Ma nella prima giornata di Serie A va ricordata soprattutto la vittoria del Napoli per 2 a 1 in casa della Lazio. La splendida rete di Immobile nel primo tempo è stata rimontata dalle marcature di Milik ed Insigne che hanno così regalato i primi tre punti a Carlo Ancelotti al ritorno nel campionato italiano dopo otto stagioni.