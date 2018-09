Prosegue la terza giornata [VIDEO] di Serie A che torna in scena oggi pomeriggio a partire dalle ore 18.00. Gli anticipi sono stati caratterizzati dai primi successi in campionato di Milan ed Inter che hanno superato, rispettivamente, la Roma ed il Bologna, mentre la Juventus pur non esaltando ha allungato la sua striscia di successi iniziali sbancando Parma. La prima sfida di oggi è Fiorentina-Udinese che sarà trasmessa esclusivamente in streaming su Dazn. La nuova piattaforma on-demand detiene anche l'esclusiva di Chievo-Empoli in programma questa sera alle ore 20.30.

Per vedere le due partite occorre l'abbonamento a Dazn

Per vedere queste due partite di Serie A, i tifosi dovranno disporre dell'abbonamento a Dazn che costa 9.99 euro al mese.

Coloro che possiedono Premium potranno usufruire gratis della piattaforma grazie all'accordo siglato tra le due società, il tutto a 14.90 € al mese. Chi invece possiede l'abbonamento a Sky potrà scegliere tra 3 diversi tipi di ticket che permetteranno di iscriversi su Dazn ad un prezzo vantaggioso. Si parte con l'offerta mensile di 7.99 € a quella trimestrale di 21,99 €. In alternativa c'è il pacchetto dalla durata di 9 mesi (l'intera stagione di campionato) a 59.99 €.

Le gare di Firenze e Verona: probabili formazioni

È tutto pronto per Fiorentina-Udinese. La sfida si disputerà al Franchi e ad arbitrare sarà Antonio Giua della sezione di Olbia. La formazione toscana dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3: Lafont tra i pali, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi nel reparto difensivo, Gerson, Edimilson e Benassi agiranno a centrocampo alle spalle degli attaccanti Chiesa, Simeone e Eysseric.

L'Udinese dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: Scuffet in porta, Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong e Samir in difesa, Behrami e Fofana in mediana dietro a Pussetto, De Paul e Machis. In attacco opererà Lasagna.

Per quanto riguarda l'altra partita di questa terza giornata di Serie A [VIDEO] trasmessa su Dazn, quella tra Chievo ed Empoli che si disputa al Bentegodi di Verona, l'arbitro sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

Il Chievo dovrebbe optare per il 4-3-3 affidando la porta a Sorrentino. In difesa opereranno Depaoli, Bani, Rossettini e Barba mentre a centrocampo ci saranno Rigoni, Radovanovic e Obi. In attacco vedremo il trio composto da Valter Birsa, Stepinski e Giaccherini.

L'Empoli dovrebbe presentarsi al Bentegodi con il 4-3-1-2 con Terracciano in porta, Di Lorenzo, Maietta, Silvestre e Antonelli in difesa, Acquah, Capezzi e Krunic a centrocampo mentre Zajc dovrebbe agire alle spalle della coppia offensiva La Gumina-Caputo.