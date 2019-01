Advertisement

È pronto a riprendere gli allenamenti [VIDEO]il Crotone di Giovanni Stroppa dopo le vacanze invernali. La formazione rossoblu, reduce da una serie di risultati negativi, è chiamata nel nuovo anno a dare risposte immediate al tecnico, rientrato dopo l'avvicinamento con Massimo Oddo e soprattutto alla società che vuole ottenere una rapida salvezza e provare a risalire la classifica per non vanificare quanto di buono fatto nelle ultime stagioni.

Per tornare sulla strada giusta il club ha intenzione di apportare vari cambiamenti alla rosa nella sessione di mercato invernale che si è aperta ormai da alcuni giorni.

Diverse le voci che vedono calciatori rossoblu accostati a più formazioni, con alcune operazioni che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore cambiando il volto alla squadra.

Spinelli verso l'addio

Tra i calciatori che potrebbero cambiare maglia rientra anche il profilo dell'attaccante argentino Claudio Spinelli. Il giovane non sembra essersi ritagliato spazio sufficiente all'interno del Crotone anche a causa dell'avvio difficile di stagione. Tanta panchina e alcuni spezzoni di gara, con una sola rete messa a segno, non sembrano aver convinto il Genoa che potrebbe decidere di richiamare in anticipo il ragazzo aggregandolo alla sua rosa o cedendolo altrove. In estate la scelta di prelevare il giocatore classe '97 era stata accolta con entusiasmo da staff tecnico e proprietà crotonese, ma ora con risultati poco confortanti il tutto potrebbe concludersi precocemente.

Simy e Budimir corteggiati dal Lecce

Anche altri elementi del reparto avanzato potrebbero ben presto fare le valigie e salutare la Calabria.

Nel mirino del Lecce sarebbero infatti finiti i profili di Ante Budimir e di Nwankwo Simy, prime punte che non sembrano aver convinto anche a causa di un rendimento alternato da luci ed ombre. In modo particolare la punta croata potrebbe lasciare la squadra, desiderio che era stato già stato manifestato in chiusura di mercato estivo. L'elevato costo del cartellino e la mancanza di offerte concrete hanno però fatto sfumare un eventuale cessione, situazione che ora sembra riproporsi e che potrebbe sfociare in un prestito, anche al fine di alleggerire il monte ingaggi. In questo senso il Lecce potrebbe farsi avanti [VIDEO], chiedendo una pista privilegiata anche alla luce della possibilità di cedere ai rossoblu l'attaccante Giuseppe Torromino, nativo proprio di Crotone e protagonista con la società calabrese in passato della prima storica promozione in Serie A.