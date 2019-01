Advertisement

Fin dalla sua fondazione, l'obiettivo della Juventus è vincere, ecco come si spiega la scelta di Cristiano Ronaldo di approdare a Torino. Anche il portoghese vuole sempre essere il numero uno e, nonostante abbia detto a parole che i premi personali non sono un'ossessione, i fatti dimostrano il contrario.

Ultimamente l'ex Real Madrid non ha presenziato alle manifestazioni che hanno assegnato premi ad altri calciatori come nel caso del Pallone d'oro vinto da Luka Modric, mentre si è presentato felicemente al Globe Soccer Awards dove è stato insignito del riconoscimento di miglior giocatore dell'anno.

L'unica cosa che conta è essere il migliore

La bramosia di essere sempre il migliore è uno dei suoi punti di forza [VIDEO] che nel tempo l'ha portato ad inanellare record su record ed anche nel 2019 si è prefissato di farne altri.

Innanzitutto il lusitano vuole essere il primo capocannoniere in tre dei cinque maggiori campionati europei (considerando quindi Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1). Finora ha vinto la classifica dei marcatori con il Manchester United in Premier League nel 2007-2008 e per tre volte con il Real Madrid in Liga. In particolare nella stagione 2014-2015 con i blancos ha segnato ben 48 gol.

I colleghi di CR7 si sono invece fermati a due campionati: Ibrahimovic ha conquistato il titolo due volte in A con l'Inter e il Milan e tre volte in Ligue 1 con il Paris Saint Germain; Cavani una volta in Serie A e due in Ligue 1 con il PSG. Anche Suarez, Dzeko, Toni e Vieri sono stati capocannonieri in due campionati. Ora il numero 7 bianconero si prefigge di laurearsi capocannoniere della Serie A e se ciò accadesse, con ogni probabilità, la Juventus si cucirebbe sulla maglia l'ottavo tricolore consecutivo.

Intanto l'attaccante ha chiuso il girone d'andata con il titolo di capocannoniere [VIDEO] con 14 gol riuscendo a superare Piatek. I presupposti per riuscire nell'intento ci sono tutti e in questo modo sarebbe il primo esordiente in A a conquistare scudetto e classifica marcatori. Altro record quindi per il lusitano.

CR7 riprende i lavori in anticipo

La Juventus l'8 gennaio riprenderà gli allenamenti in vista dell'ottavo di Coppa Italia, in programma il 12 gennaio a Bologna, ma Cristiano Ronaldo ha già lasciato Dubai per tornare ad allenarsi in palestra a Torino. L'ex Real ha postato un video sui social che lo mostra a lavoro insieme alla compagna Georgina e al figlio. Il 16 gennaio i bianconeri voleranno a Gedda (Arabia Saudita), dove avrà luogo la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan.