L'Inter ha cominciato a muoversi con forza in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato.

Il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno dichiarato che la società ha già cominciato a lavorare in ottica prossima stagione, mentre questo mese qualcosa verrà fatto solo in caso di uscite. E uno degli obiettivi principali sarà quello di rinforzare il centrocampo e non è un caso che uno dei nomi in cima alla lista [VIDEO] del club meneghino è quello del centrocampista del Cagliari, Nicolò Barella, conteso dai top club italiani e esteri.

In Italia la concorrenza più forte è rappresentata dal Napoli, che ha avanzato già un'offerta da venticinque milioni più i cartellini di Marko Rog e Adam Ounas. All'estero, invece, è il Chelsea la squadra più interessata e sarebbe pronta ad accontentare la richiesta dei sardi di cinquanta milioni di euro.

Zhang si muove per Barella

Vista la forte concorrenza, l'Inter ha deciso di accelerare per Nicolò Barella. Il presidente della società nerazzurra, Steven Zhang, infatti, si sarebbe mosso in prima persona contattando il patron del Cagliari, Tommaso Giulini. Una trattativa già impostata per giugno visto che i sardi non vogliono privarsi del loro miglior elemento a stagione in corso, essendo in piena corsa salvezza pur avendo sette punti di vantaggio sul Bologna terzultimo, in zona retrocessione.

La valutazione si aggira intorno ai cinquanta milioni di euro ed è già superiore di dieci milioni rispetto all'estate scorsa. Il motivo è legato anche al fatto che Barella ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale italiana ed è stato subito uno dei migliori in campo.

Per qusto motivo Zhang sembra disposto ad accontentare la richiesta di Giulini, che per abbassare l'esborso economico, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ha chiesto l'intero cartellino di Eder, di proprietà dello Jiangsu (l'altro club di cui è proprietario Suning), e il prestito del giovanissimo difensore centrale Alessandro Bastoni, attualmente in prestito al Parma. Occhio anche al cartellino di Gabriel Barbosa, che tornerà a Milano dopo il prestito al Santos.

Ottimi rapporti con l'entourage

L'Inter potrebbe avere una corsia preferenziale per arrivare a Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è da sempre un tifoso nerazzurro e, dunque, potrebbe prediligere il trasferimento a Milano. A giocare un ruolo importante, inoltre, gli ottimi rapporti tra il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'agente del giocatore, Alessandro Beltrami, procuratore anche di Radja Nainggolan. Proprio il belga [VIDEO] qualche settimana fa aveva dichiarato di rivedersi molto nel classe 1997 e chissà che tra qualche mese i due non possano ritrovarsi come compagni di squadra all'ombra del Duomo. Difficile, invece, che la trattativa vada in porto già a gennaio.