Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A e questa sera, sabato 26 gennaio, è in programma uno dei match più attesi di questo inizio di girone di ritorno che sicuramente attirerà l'attenzione di tantissimi tifosi. Stiamo parlando dell'incontro tra Milan e Napoli, in programma alle ore 20.30 presso lo Stadio San Siro e visibile anche in streaming online attraverso la piattaforma web di Dazn [VIDEO].

Dove vedere Milan-Napoli di oggi in diretta streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi informiamo che stasera sarà possibile seguire l'incontro tra Milan e Napoli accedendo direttamente alla piattaforma Dazn.

Inoltre scaricando l'applicazione sarà possibile assistere alla partita di questa sera direttamente da tablet oppure da telefono cellulare senza dover ricorrere per forza al pc di casa,

Dazn, al momento, offre ancora la possibilità ai suoi nuovi clienti di provare il primo mese in maniera gratuita.

Una volta terminati i 30 giorni di prova spetterà all'utente decidere se rinnovare l'abbonamento al costo di 9.90 euro al mese. Di sicuro, però, il match di oggi tra Milan e Napoli non si potrà seguire in diretta sui canali a pagamento di Sky. In sintesi gli abbonati alla pay tv satellitare non potranno vedere [VIDEO]l'atteso anticipo del torneo di serie A.

Per coloro che invece non sono abbonati a Dazn, l'unico modo per restare aggiornati sull'esito della partita tra i rossoneri di Gattuso ed il team di Ancelotti è quello di tenersi aggiornati seguendo gli aggiornamenti sulle pagine ufficiali social delle due squadre.

Un match che si ripeterà tra pochi giorni in Coppa Italia nella sfida ad eliminazione diretta. Intanto alla vigilia della super sfida di campionato il tecnico degli azzurri ha presentato alla stampa le novità tattiche di questo incontro.

Ancelotti blinda Allan: 'È un giocatore importante per noi'

Oggi in campo al San Siro ritroveremo Koulibaly e Insigne, i quali torneranno in scena dopo il turno di stop. Non ci sarà, invece, Allan. Il mister ha dichiarato che, essendosi allenato poco nel corso della settimana, non prenderà parte alla partita contro il Milan ma continuerà ad allenarsi in vista della sfida di martedì sera di Coppa Italia.

A proposito delle sorti di Allan, inoltre, Ancelotti ha fatto sapere che al momento l'unica cosa che sa con certezza è che il calciatore resterà a Napoli. "E' un giocatore importante per noi" - ha chiosato il mister.