Stasera, domenica 20 gennaio, alle ore 20.30, si disputerà il tanto atteso incontro tra Napoli e Lazio allo stadio San Paolo. Questo big-match [VIDEO], della 20esima giornata di Serie A, potrebbe regalare dei risvolti inaspettati. Per i tifosi biancocelesti sarà vietata la trasferta per cui potranno supportare la loro squadra attraverso la diretta tv o streaming.

Dove vedere la partita Napoli-Lazio in tv e in streaming online

Nel dettaglio, la partita di Serie A Napoli-Lazio sarà visibile dal vivo [VIDEO]solamente per la tifoseria partenopea.

Tutti gli altri potranno assistere al match da casa, grazie alla messa in onda in esclusiva di Sky. Alle ore 20.30 basterà impostare il proprio telecomando sul canale Sky Sport e gustarsi l'evento senza intoppi.

Il match sarà corredato da ampi “pre” e “post” partita, durante i quali saranno effettuati commenti e interviste.

Per i clienti della rete di Murdoch, c'è anche l'opportunità di usufruire di Sky Go che consente di assistere allo scontro calcistico attraverso lo streaming online sul pc, sul tablet o sullo smartphone. Sarà necessario sincerarsi di avere una notevole velocità di connessione, onde evitare problemi di buffering nel bel mezzo della partita.

Probabili formazioni Napoli-Lazio

In merito alle probabili formazioni è necessario premettere che Carlo Ancelotti sarà costretto a fare una serie di rinunce. Gli azzurri dovranno far fronte all’assenza di Koulibaly per squalifica, così come a quella di Insigne e Allan. Sono infortunati anche Hamsik e Chiriches. Il Napoli di Ancelotti potrebbe ovviare a queste assenze arrivando a schierare un 4-4-2, puntando in attacco la coppia Milik e Mertens.

Ghoulam, ben piazzato in difesa, farà da spalla al centrocampo formato da Callejon, Diawara, Zielinski, Ruiz.

Simone Inzaghi, invece, potrebbe optare per uno schieramento diverso, un 3-5-1-1, ponendo tutto nelle mani del bomber Ciro Immobile, il quale sarà spalleggiato da Luis Alberto. Il centrocampo a 5, con certi del posto Lulic e Parolo, potrebbe rivelarsi una scelta vincente.

Pronostici calcio

Si tratta di una partita molto delicata ed è difficile prevedere con assoluta certezza chi potrebbe vincere. Le quote sorridono ai padroni di casa la cui vittoria è pagata 2 volte la posta. Un trionfo dei laziali di Inzaghi è offerto a quota 3.80 mentre un pareggio è dato a 3.50. La sensazione è che questo match possa regalare molti gol da entrambe le parti. Quindi, i pronostici interessanti sono 'over 2.50' e 'goal sì'. Ancora poche ore e sapremo chi avrà la meglio tra Napoli e Lazio.