Oggi, sabato 12 gennaio, alle ore 18.00 si giocherà la partita di Coppa Italia tra Sampdoria e Milan, durante la quale la squadra di Giampaolo e quella di Gattuso si contenderanno il passaggio ai quarti di finale [VIDEO]. I blucerchiati, dopo la vittoria contro la Viterbese Castrense e la SPAL, si trovano a fronteggiare i rossoneri in crisi per il 'fantasma' della Supercoppa Italiana. Il match sarà possibile seguirlo in maniera gratuita, senza necessità di abbonamento ad una pay-tv.

Dove vedere la partita Sampdoria-Milan in streaming e in tv

La partita di Coppa Italia Sampdoria-Milan, che si disputerà oggi alle ore 18.00 allo stadio Luigi Ferraris, sarà visibile in chiaro su Rai Due, grazie ai diritti di esclusiva acquistati da RAI per tale competizione.

Per tutti coloro i quali non avranno la possibilità di vedere la partita in televisione, resterà sempre a disposizione l’alternativa in streaming. Infatti, sarà possibile assistere allo scontro tra blucerchiati e rossoneri [VIDEO] attraverso il servizio RaiPlay, disponibile scaricando l’apposita App oppure attraverso browser.

Probabili formazioni Sampdoria-Milan

L’allenatore della Sampdoria, Giampaolo, è stato molto criptico in merito alla probabile formazione da schierare in campo contro i rossoneri. A suo avviso, non esiste il turnover, in campo scenderanno solo coloro i quali si troveranno in una condizione fisica adeguata. Solo Rafael sarà esentato da questo ragionamento. Il primo dubbio in merito allo schieramento riguarda Colley, leggermente favorito, e Tonelli. Il secondo è tra Ramirez e Saponara.

Quasi certo sembra essere in attacco Quagliarella.

Gennaro Gattuso, invece, ha confermato la defezione di Suso, non ancora in forma per affrontare il match. Al posto dello squalificato Calabria, scenderà in campo Conti mentre al centro tra i difensori dovrebbe tornare Musacchio, In attacco, invece, super favoriti Higuain, Çalhanoglu e Castillejo.

Lo schieramento potrebbe essere un 4-3-1-2 per i blucerchiati e un classico 4-3-3 per i rossoneri.

Pronostici calcio, rossoneri favoriti ma di poco

La Coppa Italia, da sempre, è una delle competizioni calcistiche che riserva spesso delle sorprese. In vista dell'imminente scontro contro la Juventus in Supercoppa, il Milan potrebbe anche impegnarsi non a sufficienza. I bookmaker danno per favoriti i rossoneri ma di poco. Infatti, un'eventuale trionfo della squadra di Gattuso è offerto a quota 2.45 circa. Una vittoria dei padroni di casa, invece, è pagata a 2.80 volte la posta. Il pronostico più interessante è la doppia chance 1X a 1.57 circa.