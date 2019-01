Annuncio

Stasera, alle ore 20:30, Il Milan guidato da Gennaro Gattuso scenderà in campo per affrontare il Napoli di Carlo Ancelotti. Il big match valido per la 21esima giornata verrà disputato allo stadio 'Giuseppe Meazza' dove sono attesi oltre 60 mila spettatori. La squadra rossonera arriva al match odierno dopo aver battuto per 2-0 in trasferta il Genoa [VIDEO]. Il Napoli, invece, nell'ultima giornata di campionato disputata ha superato per 2-1 la Lazio di Simone Inzaghi allo stadio San Paolo.

Sulla carta il Napoli risulta favorito, il Milan però può sfruttare il fattore campo.

La partita in live streaming

La super sfida di Serie A [VIDEO], Milan-Napoli, sarà visibile in streaming online su Dazn.

Sulla piattaforma sarà inoltre possibile seguire anche il ricco pre-partita con approfondimenti dal campo e, naturalmente, anche l'ampio post-partita che mostrerà agli utenti tutte le azioni salienti della gara di San Siro.

Le probabili formazioni: Piatek dovrebbe partire dalla panchina

Il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, anche questa sera dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 4-3-3. A difendere i pali della porta rossonera ci sarà il solito Donnarumma. La difesa a quattro sarà composta da Romagnoli e Musacchio (centrali) con Calabria e R. Rodriguez (terzini). A centrocampo ci saranno Kessie, Bakayoko e il neo-acquisto Paquetà che ha già dimostrato di essere dotato di un'eccellente tecnica. Davanti, Suso e Calhanoglu giocheranno a supporto dell'unica punta Cutrone. L'attaccante polacco Piatek, appena arrivato dal Genoa, partirà quasi sicuramente dalla panchina per poi eventualmente subentrare a partita in corso.

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, stasera potrebbe mandare in campo i suoi con il modulo 4-4-2. Tra i pali della porta partenopea ci sarà il giovane Meret. In difesa, Albiol e Koulibaly verranno affiancati dai due terzini Hysaj e Mario Rui. A centrocampo salvo sorprese ci saranno Callejon, Diawara, Ruiz e Zielinski. In attacco invece spazio alla coppia composta da Insigne e Milik. Dries Mertens anche quest'oggi dovrebbe partire dalla panchina.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Paquetà, Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Diawara, Ruiz, Zielinski, Insigne, Milik. Allenatore: Carlo Ancelotti